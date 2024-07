Nuevo pleito en Televisa: Alfredo Adame destruye a Olivia Collins: "No es la gran actriz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor Alfredo Adame de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa y es que nuevamente está de pleito con una excompañera de trabajo de Televisa. Tras arremeter en contra de personas como Andrea Legarreta, en esta ocasión el también conductor se le fue encima a Olivia Collins por un desencuentro que tuvieron durante la marcha por el Orgullo LGBTQI+ celebrada en la Ciudad de México el de semana pasado.

El exgalán de las novelas dio una entrevista al programa Todo para la mujer de Maxine Woodside donde contó que la actriz rubia se mostró muy hostil con él cuando abordó el autobús donde realizarían el recorrido del evento, donde ella ya se encontraba. "Cuando yo me subo al camión, estaba ella parada, y de repente, en cuanto me vio, hizo una cara de… así como de desagrado, de molestia", relató Adame

El exesposo de Mary Paz Banquells declaró que él nunca ha tenido un problema con Collins, por lo que hasta pensaba saludarla: "Incluso iba a llegar y le iba a decir, así para mis redes 'hola, Olivia ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes aquí en el Pride?', pero hizo una cara de desagrado, y se dio la vuelta y se fue a sentar por allá, entonces yo soy muy intuitivo, y dije, hay algo raro", contó Alfredo Adame.

Adame tiene nuevo pleito, ahora con Olivia Collins

El exconductor del matutino Hoy no quiso quedarse con la duda tras la actitud de la intérprete de novelas como Tres Mujeres, y decidió confrontarla: "Le dije 'Hola Olivia, ¿cómo estás?', e hizo una cara de desagrado total y absolutamente, y hasta se volteó, entonces le dije 'oye Olivia, ¿tienes algo contra mí?, ¿hay algo contra mí?', y con su cara de desagrado agarró y dijo 'pues no, pero no me gusta tu actitud’, y yo para mis pulgas le dije 'entonces córtalas', y me di la vuelta y me fui".

Posteriormente, Alfredo afirmó que su colega condicionó al organizador para que lo corrieran del autobús, pero decidieron darle su lugar a él: "Dijo 'o se baja este tipo o me bajo yo', y entonces el organizador le dijo 'te bajas tú', y la bajaron del camión, así, simplemente", detalló. Aunque aseguró que no tenía ningún problema con Olivia, finalmente el histrión hizo uso de sus ácidos comentarios y lanzó varios insultos hacia la rubia, a quien considera un 'cero a la izquierda'.

Al final de cuentas, no es estrella, no es protagonista, no es la gran actriz, no es alguien a quien al cual se le daba rendir pleitesía, ni nada, en pocas palabras pues no es nada, entonces a mí no me significa nada su amistad. Yo siempre fui amable, cortés y caballero, como lo soy con todo mundo", afirmó.

Fuente: Tribuna