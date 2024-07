"Perdió la cordura": Tunden a papá de Jenni Rivera por faltarle al respeto a la cantante

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - A 12 años del deceso de Jenni Rivera, la artista sigue en boca de todos, sobre todo ahora que se inauguró una estrella póstuma en su honor en el Paseo de la Fama de Hollywood. Si bien este acontecimiento llamó la atención, fue superado la polémica que despertó su familia.

El pasado jueves se reveló la estrella dedicada a la cantante; al evento se dio cita toda la familia Rivera, pero hubo una persona que no apareció a pesar de la relevancia de este momento. Don Pedro, padre de la artista, se ausentó, al parecer por petición de sus nietos, quienes le pidieron que no acudiera a la ceremonia familiar si pretendía acudir en compañía de su nueva pareja. Don Pedro atendió la solicitud y no acompañó al resto de los Rivera, sin embargo, sí se presentó días después y con una sorpresa bajo el brazo...

Don Pedro no quiso perderse la oportunidad de visitar la estrella de la 'Diva de la Banda', por lo que fue por su propia cuenta al Paseo de la Fama, pero con su pareja, Nataly Rodriguez. La peculiar escena fue captada por algunos fans que merodeaban por la zona y publicada en redes sociales, y las reacciones no demoraron en aparecer.

Internautas coincidieron en que el gesto de Don Pedro era equivalente a una falta de respeto. A su llegada, el par sacó sus celulares para fotografiar la placa en el suelo y más adelante, Rodríguez comenzó a bailar y a cantar algunas de las canciones que llevaron a Jenni a la cima de la fama. Al verla, Don Pedro decide unirse al baile, situación que generó disgusto en la comunidad.

Lo que más causó polémica fue que la mujer de 42 años se tomó la libertad de tumbarse sobre el piso para tomarse una selfie junto al reconocimiento de 'La Gran Señora' y con las flores que admiradores dejaron para honrar la memoria de una de las exponentes más importantes de música regional mexicana.

Rodríguez se tomó una foto de cerca con la estrella dedicada a Jenni Rivera

Fans lamentaron que la familia se presta a hacer "circo" y acusaron al señor de haber perdido la cordura por permitirse llevar a su novia a la estrella. ¿Y tú qué opinas? ¿Estuvo mal el actuar de Don Pedro o es momento de que se le permita continuar con su vida como cualquier otra persona?

Pobre viejito lo tiene embrujado esa mujer..." Este señor si que ya perdió la cordura" Si Jenni viviera se volvería a morir"

Fuente: Tribuna Sonora