Princesa Ana aparece tras accidente y amnesia; así se encuentra hermana del Rey Carlos III

Comparta este artículo

Reino Unido.- Hace un par de horas que la reconocida Princesa Ana, tras varios días de un absoluto silencio, acaba de aparecer tras su accidente que le provocó una conmoción cerebral y una amnesia transitoria, y reversible a causa de estos eventos, por lo que se cree que la hermana del Rey Carlos III actualmente se encontraría bien en cuestiones de su estado actual de salud tras varios días hospitalizadas.

Como se sabe, el pasado lunes 24 de junio, los portavoces oficiales del Palacio de Buckingham lanzaron un comunicado en el que informaron que la Princesa Real tuvo un accidente mientras que daba un paseo por la propiedad de Gatcombe Park la tarde del pasado domingo 23 de junio, que se atribuye a que sucedió a causa de un golpe por incidente con uno de los caballos que tienen en la finca anteriormente mencionada de la familia real.

Y ahora, tras una semana de este terrible accidente que le causó perdida de memoria por un breve periodo de tiempo, ante su conmoción cerebral, este lunes 1 de julio, finalmente la hija de la difunta Reina Isabel II, ha reaparecido mediante un comunicado oficial dado por el gobernador general canadiense durante la ceremonia conmemorativa para el centenario del Monumento Nacional de Guerra de Terranova, al que debía de asistir en Canadá, y que no pudo por su inesperado accidente.

Carlos III y Princesa Ana. Internet

En dicho mensaje, lamenta el no poder haber asistido para poder conmemorar los "valientes esfuerzos y sacrificios de los miembros del Regimiento de Terranova que entraron en batalla el primer día del Somme", agregando lo feliz que le hace formar parte de esta ceremonia desde el año 2016, cuando se realizó la ceremonia 99 para recordar todo sobre la Batalla de Beaumont Hamel, concluyendo con que: "Me entristece profundamente no poder unirme a ustedes nuevamente, y les envío mis más cálidos mejores deseos en este día especial de conmemoración".

La madre de Zara Tindall fue dada de alta el pasado viernes 28 de junio, y su esposo declaró que estaba mejorando según lo esperado, sin embargo, desde ese momento no se ha sabido mucho sobre los avances de su actual estado de salud ni que otras lesiones sufrió, pero, sí se sabe que está con su recuperación en su casa de campo en Gloucestershire, mientras que se toma sus sesiones de rehabilitación física.

Reina Isabel II y Ana. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui