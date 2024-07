¿Renuncia a Televisa? Mariana Echeverría hace fuerte confesión tras dejar 'Me Caigo de Risa'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y también presentadora de televisión, Mariana Echeverría, en una reciente entrevista para el programa Hoy, acaba de sincerarse sobre su próximo proyecto después de haber dejado Me Caigo de Risa a mitad de las grabaciones de su décima temporada, haciendo una fuerte confesión que no muchos esperan escuchar de la celebridad, ¿acaso renunció a Televisa?

Como se sabe, el próximo lunes 22 de julio se estrenará la décima temporada del programa conducido por Faisy, en el que Mariana había formado parte desde su primer episodio, sin embargo, pese a que comenzó con las grabaciones hace un par de meses atrás, junto al resto de sus colegas, hace unas cuantas semanas se confirmó que había decidido abandonar el proyecto poco después, generando un sin fin de especulaciones al respecto.

Al final, la propia ganadora de Las Estrellas Bailan en Hoy, reconoció que su salida se debe a un pleito con el conductor, quien había sido su amigo por más de una década, pero que no podía estar más tiempo con él por unas diferencias, aunque ambos han dejado abierta la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, recientemente sorprendió a sus fans, al hacer una inesperada confesión sobre sus proyectos futuros.

Mariana en Me Caigo de Risa. Televisa

Al estar considerada como una de las próximas participantes de La Casa de los Famosos México 2, reporteros del matutino de Televisa, le cuestionaron si permitiría que se introduzcan cámaras al interior de su hogar y graben cada aspecto de su vida, para que el público pueda ver que sucede en la intimidad de su hogar, esta respondió que por su parte no tendría problema alguno, pues siempre ha sido muy abierta con lo que sucede en su aspecto personal y no solo profesional.

Pero, señaló que no cree que suceda pronto, dado a que su esposo, Oscar Jiménez, no se encuentra en casa casi nunca, por lo que solo sería un reality de ella y su hijo, al cual reconoció que no le gusta para nada su trabajo, confesando que es más bien un aficionado al futbol y prefiere eso que las cámaras. Cabe destacar que al hablar sobre Me Caigo de Risa, destacó que es un gran programa, que no se trata de ganar o perder, sino pasarla bien y divertir al público, sin dar más explicaciones de su salida ni si regresaría.

A partir del minuto dos con 50 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui