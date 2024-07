Tras años prófuga, dan buena noticia a Inés Gómez Mont; gana la patria potestad de 4 hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos años Inés Gómez Mont ha estado desaparecida del mundo del entretenimiento debido a que tanto ella, como su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, son buscados por las autoridades mexicanas por presuntos delitos de peculado y lavado de dinero. Tras estas graves acusaciones, la expresentadora de TV Azteca recibió una buena noticia en el terreno legal, que seguramente la hizo estallar de felicidad.

Resulta que ha trascendido que Inés ganó la patria potestad de sus cuatro hijos menores, quienes nacieron fruto de su relación con Javier Díaz, con quien estuvo casada durante cinco años, trayendo al mundo a su primogénita, Inés, y a los trillizos Bruno, Diego y Javier. Después de su divorcio, la gran amiga de Galilea Montijo se casó con el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien tiene dos hijos más.

Apenas hace unos días se informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigaba a la exintegrante de Ventaneando por violencia intrafamiliar luego de que Javier presentara una denuncia en su contra por el delito mencionado. Esta tarde de lunes, en el programa Todo para la mujer, la comunicadora Vicky López reveló que una de las mejores amigas de Gómez Mont le comentó que ya se libró de esta batalla legal.

Y es que según el relato de la reportera, Inés tendrá la patria potestad de los cuatro menores: "Acaba de ganar, el viernes le dieron el amparo… Javier Díaz pidió la patria potestad de sus hijos, ya la ganó Inés", mencionó Vicky y además añadió: "Ya le notificaron y ya definitivamente no (va a perder). Él le quería quitar la patria potestad por el problema legal que tiene ella y no, él ya no se los puede quitar", recalcó la colega de Maxine Woodside.

Inés Gómez Mont gana la patria potestad de sus hijos a Javier Díaz

No obstante, Vicky manifestó que Inés continúa siendo investigada por otros delitos, que hasta la fecha la mantienen en cautiverio y alejada del medio del espectáculo. "Ella está viviendo su problema legal, pero al menos la patria potestad si se la queda ella, de sus hijos", puntualizó López. La última vez que Inés usó sus redes sociales fue en enero de 2023, cuando publicó la portada de un periódico desmintiendo haber recibido prisión preventiva por los delitos por los que ella y su esposo son investigados.

Fuente: Tribuna