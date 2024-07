VIDEO: Seguridad de Paulina Rubio agrede a manotazos a la prensa en el AICM

Ciudad de México.- ¡Vaya espectáculo el que dio Paulina Rubio durante uno de sus conciertos! Y no precisamente por lo bien que cantó o bailó sobre el escenario, sino por un arranque de furia que protagonizó a media presentación, frente a cientos de espectadores. Pero éste no habría sido el único altercado durante el fin de semana, pues 'La Chica Dorada' también fue juzgada por el comportamiento que tuvo su equipo de seguridad contra la prensa que la abordó en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Su llegada a la terminal aérea sólo fue la antesala del caos que se desataría más tarde. En un intento por conseguir alguna breve entrevista de la intérprete de Ni una sola palabra o Y yo sigo aquí, los periodistas se acercaron hacia ella y la persiguieron por todo el complejo. La estrella caminó en completo silencio, negándose a dar comentarios y se limitó a hacer el gesto de 'amor y paz' con los dedos.

Ante la insistencia de los reporteros, uno de los guardias de Rubio comenzó a dar manotazos a los micrófonos que de manera invasiva continuaban rodeando a la famosa. Si bien el propósito del hombre era alejar los dispositivos del rostro de la compositora de 53 años, la prensa se sintió ofendida. El video del momento fue compartido en redes sociales y mientras algunos usuarios empatizaron con la mexicana al reconocer que era molesto ser acosada por cámaras, otros reprocharon el mal carácter de Paulina y sugirieron a los comunicadores ignorarla desde ahora para evitar seguir dándole relevancia en el medio.

Pues ustedes la llegan de una manera no respetuosa luego por eso se quejan de porque les dicen de cosas o porque les quitan sus aparatos"

Pero los de seguridad sólo se quitaban los micrófonos no agredieron a nadie"

Dejen de su carácter, está en el hoyo, no canta, no baila y no tiene gracia"

Y para que la entrevistan. Que pasaría si un día los reporteros ignoran a esos artistas… no creen q sería lo mejor …"