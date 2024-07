Yuri exhibe por qué fue un infierno trabajar con Cristian Castro: "No hay vuelta atrás"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "No es mi amigo", así de tajante fue la declaración que dio Yuri respecto a Cristian Castro, con quien compartió escenarios durante cuatro meses. Este periodo también le bastó para darse cuenta de que no le interesa volver a colaborar con el cantante en el ámbito profesional.

Y es que durante la gira que emprendieron juntos, ambos vivieron momentos de fricción en los que simplemente no pudieron comprenderse. Todos los problemas, se los atribuyó a la personalidad del intérprete de Azul. Esta razón fue suficiente para que la jarocha tomara la radical decisión de cerrar sus puertas a futuros proyectos de trabajo en conjunto con el hijo de Verónica Castro.

A lo mejor en dos o tres meses él quisiera retomar, y no, ya no, ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido. Sí hubo momentos de tensión, no de conflicto, ojo, no de conflicto, tensión".

En entrevista con Venga la Alegría, Yuri expuso aquellas particularidades de Cristian que no terminaron de convencerla. Desde su perspectiva, el famoso no es una persona de "muchos amigos", lo cual lo entorpece al momento de socializar y por lo que nunca lograron estrechar lazos. Él no se prestaba a cultivar una amistad que hiciera que la carga laboral fuera más afable para el dúo, por el contrario, su actitud ensimismada habría hecho todo más difícil. Ahora que el tour llegó a su fin, la intérprete de Maldita Primavera puede darse un respiro.

Él no es una persona que tenga muchos amigos, y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él".

La segunda diferencia que abrió un abismo entre las estrellas fue su forma de trabajar. Mientras que la presentadora de televisión se reconoce como una persona entregada al 100 por ciento a su labor, el actor mexicano con 30 años de carrera sería mucho más relajado. Esta situación se manifestó cuando ella solía proponerle ensayar sus presentaciones en vivo para así poder ofrecerle lo mejor al público que acude emocionado a ver una función de calidad. Si bien no acusó de manera directa al ganador de 65 discos de oro, si sugirió que "no a todos los artistas les gusta ser disciplinados". Esta falta de interés y esfuerzo "me pone de malas", lanzó Yuri.

Le dije: 'vamos a dedicarnos más a lo que la gente va a vernos que es a cantar'. Yo soy muy disciplinada, me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas, y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos los artistas les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas".

Fuera del escenario, su relación no era la mejor

Finalmente, consideró que se lleva mejor con Lupita D'Alessio. Reconoció que la artista tiene un temperamento más rígido, pero aún con dicho obstáculo le resultó más fácil relacionarse con ella que con Cristian Castro.



Es que no somos amigos, si tu me dices amigos, Mijares, Pandora, Cristian y yo somos compañeros de trabajo, el amigo es 'vente, vámonos a tomar una copita, vámonos a comer, ¿cómo estás?', y no, Cristian y yo no somos amigos", concluyó.

Fuente: Tribuna Sonora