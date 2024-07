Alexandra Daddario revela su embarazo en una íntima sesión de FOTOS con Vogue

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La locura de los bebés de nueva cuenta acecha a Hollywood, por lo que ahora es el turno de Alexandra Daddario. La actriz neoyorkina de 38 años reveló en una entrevista exclusiva con la revista Vogue que está embarazada de su primer bebé, quien llegará al mundo en pocos meses. Daddario, conocida por su papel en Baywatch y más recientemente en Mayfair Witches, sorprendió a sus seguidores al haber mantenido en secreto su embarazo durante tanto tiempo.

En la plática, que estuvo acompañada de una sesión de fotos de maternidad muy hogareña, Daddario explicó las razones detrás de su decisión de mantener su embarazo en privado. “Los primeros seis meses fueron complicados”, confesó. La actriz detalló que le costó adaptarse a su nueva vida como futura mamá mientras equilibraba sus compromisos laborales, particularmente durante el rodaje de la segunda temporada de Mayfair Witches en Nueva Orleans.

Asimismo, Daddario reveló que sufrió de ansiedad maternal, temiendo hacerle daño al bebé, y además se sintió abrumada por los síntomas del embarazo. Esta ansiedad, combinada con el deseo de mantener su privacidad, la llevó a ocultar su estado incluso de sus compañeros de trabajo. “Todos los cambios físicos pueden traer muchos sentimientos encontrados”, dijo, refiriéndose a los retos emocionales y físicos que enfrentó.

La actriz comentó un episodio especialmente difícil cuando tuvo que vomitar en medio de la Avenida Atlantic en Brooklyn. Este incidente fue la "gota que derramó el vaso" y la llevó a decidir que era el momento adecuado para hacer público su embarazo. Ahora, con el anuncio oficial, Daddario se siente más libre para disfrutar de los meses restantes con su baby bump junto a su esposo en Long Island, aunque espera que los paparazzis respeten su privacidad.

El futuro padre es Andrew Form, un productor de cine neoyorkino de 55 años, conocido por su trabajo en éxitos de taquilla como la saga A Quiet Place, If, A Nightmare on Elm Street y The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning. La pareja se casó en junio de 2022, casi un año después de comprometerse, poco después de que Form terminara su matrimonio de 13 años con Jordana Brewster, coprotagonista de Rápidos y Furiosos, con quien tiene dos hijos.

Con este emocionante anuncio, los fans de Daddario y Form esperan con ansias la llegada del nuevo miembro de su familia, mientras la pareja se prepara para este nuevo y emocionante capítulo en sus vidas.

Fuente: Tribuna