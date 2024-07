Con Jorge Losa, no: Ferka defendería a su ex tras pelea con Christian Estrada en 'La Isla'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Ferka, recientemente volvió a dar de que hablar, pues al parecer ha decidido estar al pendiente de lo que pasa en La Isla: Desafío Grecia y Turquía, y que podría estar defendiendo a su expareja, el guapo galán de novelas español, Jorge Losa, a una semana de que se desatara tremenda pelea con su también exprometido y padre de su hijo, Christian Estrada.

"La historia de amor más bonita de mi vida", es como María Fernanda Quiroz ha descrito su relación con Losa aún después de haber terminado y lo señalara de serle desleal con Serrtah. Esto ha causado que se crea que podría haber una nueva oportunidad para la expareja, especialmente ahora que la actriz ha dejado unos mensajes que demuestra que está al pendiente del español y lo defendería de todos con sutiles mensajes.

Después de su separación, el exparticipante de La Casa de los Famosos México reconoció que por él, sí podría haber una reconciliación con Ferka, e incluso ha demostrado que sus palabras no son vacías, debido a que después de que Estrada ingresara por el equipo de los Rebeldes a La Isla, Jorge recalcó que es una persona que no quiere cerca por lo que hizo sufrir a quienes ama. Además de ello, en una pelea que provocó Christian en uno de los consejos de playa, este afirmó que se enamoró de "una mujer maravillosa".

Estos enfrentamientos entre los dos ex de la exparticipante de Guerreros 2020, precisamente donde se conocieron los tres, no han tardado en viralizarse y como era de esperarse, el público se ha mostrado siempre en favor del español y de la actriz, asegurando que entre ambos podría haber una oportunidad. Por su parte, María Fernanda ha demostrado que podría haber posibilidad, destacando que se enamoró hasta los huesos de Jorge.

De igual forma, mediante su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, Ferka ha demostrado que está muy al pendiente de lo que sucede en el reality, pues pocos minutos después de la pelea en que Losa la llamó "maravillosa" se pronunció con un "se me salió el corazón", y más recientemente, en las últimas horas con las peleas que ha habido entre hombres y mujeres del equipo naranja, la actriz recalcó que la ponen de nervios las chicas, menos Alba, al ver como es que no entienden que no se trata de poder si no de trabajo en equipo.

Ante este hecho, apoyó la moción de que las chicas por el momento no están dando todo su potencial por enfocarse en otras cosas que no van y también declaró que se debería de votar por Jorge o por Silverio Rocchi, como capitanes para darle ese impulso que se necesita en el equipo. Aunque fue algo muy sutil, con esto demuestra que sigue al pendiente de lo que sucede con su ex y lo apoya de cierta forma, ¿será que el amor renacerá?

Fuente: Tribuna del Yaqui