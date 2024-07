¿De Televisa a prisión? Livia Brito pierde batalla legal y fotógrafo agredido dice qué pasa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y polémica actriz, Livia Brito, una vez más está en medio del escándalo, debido a que se ha revelado que la protagonista de Televisa, ahora que perdió la batalla legal por medio de un juicio civil, deberá de presentarse al Reclusorio Sur, puesto a que se comprobó que dio declaraciones falsas en contra de su víctima, el paparazzi Ernesto Zepeda, con respecto a sus agresiones en Cancún, Quintana Roo, quien ahora aclaró qué pasará ahora, ¿acaso se quedará en prisión?

Indignación total invadió al mundo del espectáculo cuando el fotógrafo antes mencionado denunció que en Cancún, la actriz de La Mujer del Diablo y su entonces pareja, lo agredieron físicamente, señalando que después de que les tomara una fotografía lo golpearon tan fuerte que le abrieron la ceja y hasta le robaron su cámara. Desde el primer momento Livia negó rotundamente las acusaciones, pero se filtraron videos del momento de la agresión que la hundieron públicamente, aunque laboral y legalmente no tuvo represalias, pues siguió con protagónicos y en el juicio penal en Cancún fue desechada la demanda.

Por este motivo Ernesto tuvo que venir a México e interponer una demanda civil en contra de la pareja, que no había tenido mucho avance hasta ahora. Fue a través de la cuenta de X, anteriormente conocida como Twiter, del reportero policial, Carlos Jiménez, que se informó que a 4 años de estos largos procesos, la justicia podría llegar al fin, ya que un juez penal citó a Livia y su ex, Mariana Rodríguez "para audiencia en la que @FiscaliaCDMX la señala como imputada del delito de falsedad de declaración. Tendrá que presentarse en el Reclusorio Sur en los próximos días".

Ahora, este miércoles 10 de julio, Zepeda brindó una entrevista para el matutino de Imagen TV, en el que declaró que este citatorio es verdad y que esta nueva carpeta de investigación por falsedad, se integra a la demanda de la Ciudad de México, pues "falsearon declaraciones" en el juicio por lo civil: "Le mintieron a la autoridad, entonces, el ministerio público integró la carpeta, se dan cuenta que sí hay elemento y por eso le solicitan al juez que los cite para checar".

Ante este hecho, agregó que esto no tiene nada que ver con la carpeta abierta en Cancún, pues en realidad allá no ha habido cambio alguno en su postura de desechar sus declaraciones y acusaciones contra la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, pese a todas las pruebas: "Acá (Cancún) la juez decidió no vincularlos a proceso, aunque tenía todos los elementos, como videos y testigos y pruebas. Por eso se les demandó civilmente en Ciudad de México para que paguen el daño que ocasionaron".

Finalmente, Zepeda destacó que el simplemente quiere que se haga justicia y considera que lo correcto es que después de cuatro años demostrando la agresión y el asalto del que fue víctima sea reparado por sus agresores, señalando que ellos saben que se equivocaron con su manera de actuar. De igual forma, afirmó que sigue esperando que se de una sentencia definitiva en el caso civil y saber que pasara con Brito y Mariano.

