¿La corrieron? Laura G confiesa porqué salió de 'VLA' y lanza fuerte indirecta a TV Azteca

Ciudad de México.- La famosa presentadora Laura G reapareció recientemente a través del Canal de YouTube de Anette Cuburu, a quien le concedió una larga y reveladora entrevista donde expuso todos sus secretos, tanto a nivel profesional como personal. Uno de los temas que tocó la regiomontana fue su repentina salida del programa Venga la Alegría, que ocurrió el 28 de julio de 2023, es decir, hace casi 1 año.

Como se recordará, la nacida en el estado de Nuevo León comenzó a trabajar para TV Azteca en el año 2018, cuando la invitaron a ser parte del elenco de El Club de Eva, que fue todo un fracaso, por lo que lo cancelaron a meses de entrar al aire. En ese mismo año se incorporó al nuevo programa Todo un show, que de igual manera fracasó y quedó fuera de la programación en 2019 y fue entonces que se unió a VLA, donde permaneció hasta el año pasado.

Cuando Laura anunció que dejaba el matutino, se especuló mucho que fue porque a ella y a varios del elenco les habían bajado el sueldo tras la salida de Sandra Smester y Dio Lluberes, pero fue hasta ahora que ella por fin rompió el silencio. Frente a Anette, la regiomontana desmintió que haya sido despedida y aclaró que la decisión de abandonar VLA fue tomada por ella misma, ya que no se sentía feliz siendo parte del proyecto.

Decidí que ya no, ya no era tan feliz como antes , llegar a ese punto, wow, cuesta un montón tomar la decisión".

'La G', quien antes había trabajado durante más de una década en Televisa, explicó que decidió dejar su carrera en la televisión porque quería tener más tiempo libre para ella y para sus hijos: "En un principio era como '¿qué hice?', pero estoy viviendo otra etapa, pero me merezco estar en los festivales, poder gozar eso", mencionó. La conductora no descartó regresar algún día a la conducción en la pantalla, pero de momento está feliz solo trabajando en radio y su negocio de material didácticos para niños.

Tal vez regrese, no sé, pero ahora me estoy dando un espacio que lo necesitaba... depende del proyecto, pero no sé".