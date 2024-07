¿Lo estafó? Ex de Irina Baeva que la sacó de Rusia confiesa la verdad y le manda recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se filtrara que el hombre misterioso que sacó de Rusia a la polémica actriz, Irina Baeva, se llama Alfredo Abundis, y supuestamente le pagó todo los primeros años en su llegada a México, este decidió romper el silencio al respecto, confesando la verdad detrás de su relación y el tiempo que pasaron juntos, por lo que incluso le mandó un recadito, ¿acaso es verdad que solo lo usó y lo estafó?

A Irina no le llueve, le diluvia, pues hoy en día pasa por la peor versión de cada aspecto de su vida, laboral, sentimental y personalmente, debido a que ha sido destrozada por su participación en Aventurera, a tal grado que fue despedida, habría sido engañada y botada por Gabriel Soto. Por si todo esto no fuera suficiente, recientemente se dijo que el primer novio mexicano que tuvo, solo lo utilizó y él le habría pagado todos los gastos para llegar a México y los primeros años en el país.

Ante estos comentarios, la actriz de Vino El Amor no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, el otro protagonista, Alfredo, decidió ponerle fin a todos estos rumores en una entrevista en exclusiva para el programa En Shock. Primeramente, confirmó que sí fue por una pagina web de renta de departamentos que la conoció, pues a mitad de su carrera de ingeniería compartió que buscaba alguien para compartir un departamento en Lindavista, y ella lo contactó, coordinándose por seis meses, asegurando que ella fue apoyada económicamente por sus padres en cada paso y que fue la rusa la que se pagó todos sus gastos, no él.

Irina con Alfredo. Internet

Sobre su noviazgo, negó que esta comenzara por Internet, ya que en realidad nunca se vieron hasta que ella llegó al país, agregando los primeros meses de Irina fueron amigos y los viajes que hacían solo era para que conociera el país, pero en plan amistoso, hasta que un día camino a la playa se animó a besarla y como ella correspondió comenzaron una relación sentimental: "Le di un beso y ella me correspondió, así que seguimos".

Lamentablemente, mientras que Baeva estudiaba en el CEA e iba destacando con sus colegas, las inseguridades de él tomaron lugar y comenzó a sentir que se iba a alejar, afirmando que le cuestionó sobre ellos, pues comenzó a creer que dejaría todo lo de ellos atrás y se buscaría a un actor igual de famoso que como él pensaba que sería: "Yo sentía que ella iba a lograrlo, que no se quedaría conmigo teniendo otras opciones, saliendo con actores. Quizá fueron complejos míos, inseguridades, pero al final terminamos antes de que eso sucediera".

Ante este hecho, recalcó que no le tiene rencor, que ella siempre fue "amable, cordial y respetuosa", señalando que aunque pensaron en ser padres, al final nada de eso sucedió y considera que fue lo mejor para ambos, así que cuando se separaron cada uno se fue por su lado, perdieron el contacto y le desea lo mejor. Sobre el tema de Gabriel Soto no quiso dar muchos comentarios, pero si dijo que no cree que le quitara el novio a nadie: "Lo que pasó con Gabriel Soto me resultó extraño porque yo lo veía desde niño. No la juzgo, no sé si realmente le quitó el novio a alguien. Si lo hizo, es un acto reprobable, pero no puedo asegurar nada".

Finalmente, aprovechando el espacio dado por Jorge Carbajal, reconoció que le da mucho ver que logró triunfar y ser famosa, enviándole sus mejores deseos y asegurando que se merecía todos los éxitos, ya que trabajó por ellos y debe de ser una fuente de inspiración para todos, ya que hizo lo que muy pocos se atreverían para poder cumplir su sueño, y como si le hablara de frente, expresó que ella lo inspiró y desea que puedan volver a verse algún día.

Que bueno que lograste lo que querías. Felicidades, te lo mereces, has trabajado mucho por ello. No cualquier persona haría algo así, cruzar el Atlántico para llegar y luchar por su sueño. Creo que es algo que te inspira, inspiras a mucha gente, me inspiraste a mí hace mucho tiempo. Que bueno que te va bien. Tal vez, quizás podamos ser amigos, nos escribimos, algo, puede ser. Yo estoy abierto a eso si quiere", expresó.

