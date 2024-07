"Me agarraron a golpes": Madre de Gala Montes le responde; niega ser homofóbica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Crista Monte, después de haber despotricado en contra de su hija, la actriz Gala Montes, y que ella se defendiera exhibiendo sus supuestos malos tratos, acaba de reaparecer en redes sociales para darle una contundente respuesta a la joven estrella de Televisa, afirmando que tanto ella como su segunda hija se unieron y la "agarraron a golpes", además de que negó ser homofóbica y rechazarla por sus preferencias.

Por 18 años madre e hija fueron inseparables, aparentemente viviendo una unidad llena de amor y de apoyo mutuo, pero ahora, toda esa imagen ha cambiado y se ha desmoronado por completo, debido a que recientemente ambas han comenzando una guerra de dimes y diretes en su contra, donde la madre de la actriz de La Mexicana y El Güero la acusa de haberla de despedirla de la nada y dejarla sin absolutamente nada, por lo que se encuentra en la ruina y tuvo que abrir su propio negocio con lo último que le quedaba para poder sobrevivir.

Pero, mientras que Crista la hunde, la exparticipante de La Isla: Desafío Turquía, dio una contundente respuesta en la que afirma que ella ha sido maltratada y que por culpa de su progenitora tiene ansiedad, depresión y hasta desea morir. Incluso, llorando devastada por completo, señaló que si decidió alejarse de su madre es porque ya no puede soportar más el ocultar quien es verdaderamente, pues la acusó de ser "homofóbica" y que no acepta su bisexualidad.

Y ahora, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha viralizado la respuesta que Crista le dio a Gala después de este video en el que la acusa de ser una terrible madre que solamente la explotó y la sumió en la ansiedad y depresión. En dicho material, la madre de Montes destacó que siempre fue una buena madre, que siempre veló por sus dos hijas y si habló con TV Notas no fue por dinero o para arruinarla, sino porque quería promocionar su nuevo negocio y ella solo respondió el porque ya no aparecen juntas cuando siempre lo estaban.

De igual forma, agregó que ella sería incapaz de hacerle tal daño a cualquiera de sus dos hijas, pero que no piensa dejar que la pinten como la mala mujer y la que no se hace cargo de ellas, cuando siempre las protegió, les dio todo y estuvo a su lado en las buenas y malas, especialmente ahora que están con el padre y lo ponen como el más maravilloso, cuando en realidad él tuvo que ser anexado por su dependencia a ciertas sustancias y no estuvo presente en los momentos complicados.

Para cerrar con el caso, aseguró que si ella decidió irse debido a que sus dos hijas la agarraron a golpes, y la corrieron a gritos, tratándola fatal los últimos meses que pasaron juntas, afirmando que de todo tenía videos y pruebas, incluso señaló que tenía testigos. Finalmente, con respecto a la orientación de Gala, dijo que desconocía por completo que la actriz de Vivir de Amor era bisexual y que no odia a la comunidad gay, que solamente le estaban levantando falsos para ponerlos en su contra y ganar su simpatía.

Fuente: Tribuna del Yaqui