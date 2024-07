No está desamparado: Influencer le da trabajo a policía del Metro tras video con Luna Bella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado lunes, 8 de julio, se viralizó un video en el que aparece la influencer y creadora de contenido para adultos, Bella Luna, realizando actos de exhibicionismo en el Metro de la Ciudad de México. En el clip, se aprecia que la famosa no se encuentra sola sino que también se encontraban en el sitio otros dos sujetos con quienes sostuvo relaciones íntimas, para luego proceder a tocarse a sí misma.

Como era de esperarse, el mencionado causó diversas reacciones entre la gente, puesto si bien, hubo quienes lo tacharon de algo indecente, también hubieron otras personas que optaron por tomarlo de manera cómica y hasta memes le hicieron, siendo que aún dos días después del hecho, el acto de Bella Luna continúa siendo un tema de conversación constante en redes sociales como X, donde recientemente se filtró cuál sería el destino del policía que accedió a filmar el video.

Anteriormente, el periodista especializado en la nota roja, Carlos Jiménez reveló que el oficial, identificado como Jorge Villegas, pertenecía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero que había sido suspendido de su cargo, puesto como se mencionó anteriormente, se trató de un acto de exhibicionismo; sin embargo, el policía no se quedó desamparado, puesto además de trabajar como efectivo también contaba con una cuenta en la afamada plataforma de videos y fotografías para adultos conocida como OF.

El dato fue filtrado por la cuenta de X de Iztapañero, quien mencionó y algunos medios revelaron que el individuo solía ganar cerca de 20 dólares por suscripción al mes; sin embargo esto no sería todo, puesto una afamada influencer respondió a la publicación mencionando que estaba dispuesta a darle trabajo. Se trata de Karely Ruiz, quien escribió: “Yo le doy empelo y el me cuide” declaró la famosa creadora de contenido.

Todo parece indicar que la idea no le molestó a Villegas, quien en redes sociales se hace llamar como el ‘Sr. Indomable’, quien inmediatamente aceptó la vacante, aunque Karely no respondió nada más, al menos no de manera pública: “Karely Ruiz, sería un honor para mí conocerte y cuidarte, claro que sí. A parte soy feo”, declaró el exmiembro de la SSC, en referencia a que Ruiz llegó a declarar en alguna ocasión que gustaba de los hombres poco atractivos.

Fuentes: Tribuna