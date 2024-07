Pierde a sus hijos: Exestrella de Televisa da trágica noticia y estremece con su confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exestrella de Televisa y bailarina de origen argentino, Ingrid Brans, mejor conocida como 'La Reata', recientemente brindó una entrevista en la que se sinceró sobre las desgracias en su vida, dando la trágica noticia que no podrá ser madre nunca, debido a la perdida de sus hijos mediante unos legrados al no sentirse lista para tener esa responsabilidad en sus manos, estremeciendo a fans al hacer una triste confesión de su pasado.

Llena de ilusiones, la modelo argentina llegó a México hace 17 años, donde buscando su primera oportunidad para sobrevivir fue contratada como bailarina, pero lamentablemente su destino fue muy desafortunado ya que vivió abuso sexual y se hizo dependiente al consumo de sustancias nocivas para la salud. Tras tres años buscando oportunidades, en el 2010 logró quedarse con el personaje de 'La Reata' en El Mañanero con Brozo.

Ahora, tras ocho años de haberse quitado la máscara y dejar su personaje para ser conocida como Ingrid, el pasado martes 9 de julio en la revista TV Notas compartieron una entrevista en la que se sinceró sobre los abortos que se realizó, pues fueron en momentos que no estaba lista para tener a un niño bajo su cuidado en esos momentos que su futuro era incierto y que estaría sola, por lo que se práctico un legrado en cada ocasión, generando problemas inesperados, destacando que en el primero casi muere.

Ingrid Brans 'La Reata'. Internet

El primero fue a los 17. Me dio mucho miedo ser mamá soltera. A los 21 me practiqué un l3gr4d0 porque el chavo se fue a España y no iba a forzar las cosas. El otro a los 23, cuando quedé en El mañanero con Brozo. Yo estaba indecisa si dejaba de bailar o la tele y no me quise aventar el paquete", reveló.

Tras resto, 'La Reata' lamentablemente hace dos meses tuvo que someterse a una cirugía en la que le tuvieron que sacar la matriz, dado a que podría desarrollar tumores en dicho órganos y hasta tener cáncer, declarando que no le hace feliz esto y la pone triste, pero al menos está viva: "En abril comencé a tener problemas. Acudí con mi doctora y me dijo que, entre los legrados, y la mala praxis de estos, era necesario retirar la matriz. Me la quité y ya no puedo tener hijos. No es algo que me llene de orgullo, pero estoy viva".

Finalmente, declaró que a lo largo de su vida ha sufrido mucho, por lo que sabe lo que es luchar y salir adelante, recordando que de niña sufrió abuso, que vivió cosas fuertes mientras trabajó como bailarina, pero de todo logró salir adelante y alcanzó sus sueños: "Fui abusada de niña, consumí sustancias y trabajé como bailarina, pero mi vida cambió. Por eso estoy terminando de escribir una conferencia sobre lo que viví, enfocada en los adolescentes y los papás. Espero les sirva".

Ingrid revela sus tragedias. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui