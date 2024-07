"Se me fue el avión": Olga Breeskin tras exhibir 'maltratos' de Gabriel Soto a Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana pasada la actriz y violinista Olga Breeskin desató una fuerte controversia en el medio artístico mexicano pues ventiló que el famoso actor Gabriel Soto presuntamente maltrataba a su prometida Irina Baeva. Luego de causar gran revuelo, este miércoles 10 de julio la vedette enfrentó los cuestionamientos sobre sus presuntas declaraciones contra el intérprete mexicano y aclaró que fue una confusión.

Como se recordará, días atrás Olga fue cuestionada sobre la posible salida de Irina del musical Aventurera luego de ser víctima de toda clase de críticas, y en medio del caos con la prensa, la violinista expresó lo siguiente: "Qué lástima que (Irina) se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien", dando a entender que la relación entre Baeva y Soto había culminado en malos términos.

Sin embargo, esta mañana la intérprete de 72 años confesó en entrevista para el programa Sale el Sol que todo se trató de un error de su parte, ya que su mensaje iba dirigido a la prensa mexicana, y no hacia el galán de telenovelas. "Esa fue una confusión que la reitero, asumo mi responsabilidad, Dios mío, estaba yo hablando de los mexicanos que reciben con tapete rojo a los extranjeros, desde hace muchos años, cantantes de otras nacionalidades, que venían con un pisito y los hacíamos como las estrellas más grandes", expresó Breeskin.

Olga Breeskin niega malos tratos de Gabriel hacia Irina Baeva

Olga mencionó que le parece extraño que con Irina, todo el público mexicano le haya dado la espalda: "Entonces cuando ahora viene una extranjera, yo sé que no están hablando de la nacionalidad, pero me extrañó y sí, la verdad, me 'abreeskine', les confieso que me dio mucho dolor, me dio impotencia, pero hablaba de los mexicanos, algunos… se pudo confundir, aclaro que lo dije mal, lo dije mal”, agregó.

Sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante solicitó que se repitieran las declaraciones de Olga en contra de la pareja de Baeva, por lo que la artista mencionó: "Me equivoqué Gustavito, te lo digo de todo corazón, hablaba de algunos periodistas mexicanos que le echaron la metralleta, no hablaba de Soto, que ni lo conozco, pero reconozco que lo interpreté mal".

Con respecto a si estas declaraciones molestaron a Irina, debido a que aumentaron los rumores de su ruptura con Gabriel, pero Olga lo negó: "No, somos cuadernos, no, cómo crees, porque ella sabe la intención mía". Después de que Joanna Vega-Biestro profundizara en el motivo que provocó la confusión de Breeskin entre mencionar a Soto y no a los medios de comunicación, la vedette subrayó:

No, lo que yo quise decir, es que me tomaron de sorpresa porque ni me había maquillado... Entonces me ataranté, y dije que ¿se enamoró de alguien', hubiera dicho 'de algunos medios que se dicen mexicanos y buenos periodistas', se me fue el avión, se me fue".

