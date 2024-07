Solo y enfermo: Tras casi morir, César Bono llora en 'Ventaneando' y da triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este martes 9 de julio el reconocido primer actor César Bono apareció ante las cámaras del programa Ventaneando, a través de una entrevista exclusiva en la que no pudo contener el llanto por una dolorosa razón. El intérprete de cine, teatro y televisión se sinceró como nunca antes y habló de todas las adversidades que ha enfrentado a lo largo de su vida personal y carrera artística.

El histrión se puso muy emotivo con reporteros de Ventaneando y otros medios debido a que la noche del lunes le rindieron un homenaje en el teatro por haber cumplido 20 años interpretando su exitoso monólogo Defendiendo al cavernícola, el cual ha presentado ininterrumpidamente pese a todas las dificultades que ha enfrentado. Haciendo un balance de su vida, don César recordó cuando perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo.

Esta complicación se derivó de la vez que Bono estuvo a punto de morir por ocho infartos cerebrales, lo cual él recuerda como uno de los momentos más duros de su vida. "De movilidad ya vieron que muy afectado, yo perdí la mitad del cuerpo en una noche, tuve un accidente cardiovascular en una noche y me fui a dormir sin ningún síntoma, sin ningún malestar y al otro día ya no me funcionaba la mitad del cuerpo", compartió sobre su contratiempo de salud.

César Bono hizo triste confesión en 'Ventaneando' y rompió en llanto

Asimismo, don César mencionó que una mano la tiene "de adorno", pues no puede hacer absolutamente nada con ella, no obstante, aclaró que se siente agradecido por continuar vivo: "Mientras el corazón camine y esté bien de aquí (de la cabeza), voy a seguir en esto, porque es mi pasión". Recordando que en su monólogo habla de las diferencias entre el sexo masculino y femenino, Bono se conmovió hasta las lágrimas al hablar de la paternidad y cómo siente que no se valora.

El milagro de la maternidad es muy obvio y nadie se pone a pensar en qué le sucede al que va ser padre, yo soy padre de cuatro hijos, y nadie se pone en los zapatos del papá, para ver si está consiguiendo más trabajo para mantener a los hijos".

Finalmente, el intérprete de series como Vecinos en Televisa mencionó que en la actualidad vive en completa soledad luego de dos divorcios: "Yo tengo dos matrimonios y yo ¡jamás pensé que me iba a divorciar, en cada matrimonio tuve dos hijos, y ahora vivo solo, entonces, imagínense", expresó muy conmovido.

Fuente: Tribuna