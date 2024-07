Terror en la red: Reportan la desaparición de YosStop; fans temen lo peor de la influencer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales acaba de circular el terror entre fans, debido a que desde hace días que los seguidores de la reconocida creadora de contenido conocida como YosStop, se han mostrado muy seguros de que pasa algo malo y han reportado la desaparición de la influencer, incluso temen lo peor de lo que pudo pasarle a la celebridad. Usualmente Yoss comparte con sus seguidores parte de su vida.

Yoseline Hoffman siempre fue conocida como una mujer valiente que no temía dar su cruda opinión y critica social a hombres y mujeres por igual, hecho que incluso la llevó a parar a la cárcel bajo los cargos de posesión de pornografía infantil. Pasó más de cinco meses encerrada suplicando perdón, reconociendo que no debió de humillar y burlarse de una mujer que denunció ser víctima de violación, e incluso volver a compartir el video que se hizo viral de este cruel acto cometido por varios hombres.

Una vez que salió libre, siendo una de las condiciones que subiera en sus redes sociales contenido de fundaciones en apoyo a la mujer y donara parte de sus ganancias a estas, la creadora de contenido le dio un giro radical a su vida, pues no solo cumplió con lo pedido por el juez, sino que cambió su contenido, empezó a sumarse a causas a favor de la mujer y en contra de la violencia e incluso se convirtió en madre de una niña, que afirma le abrió aún más los ojos a sus errores y declaró que pensaba mejorar cada día.

Último post de YosStop. Instagram @justyoss

Dicha promesa la ha cumplido al pie de la letra, pues incluso el pasado 13 de marzo del año en curso, compartió en su cuenta de Instagram que recibió el reconocimiento de Luz y Esperanza, hablando sobre la reinserción social y la resiliencia, junto a un mensaje en el que habla de su lucha: "Es difícil encontrar la luz cuando estás en un lugar lleno de oscuridad, así como encontrar la esperanza cuando te vulneran por completo la humanidad. El proceso de resiliencia NO termina, la salud mental es algo que se riega y nutre todos los días para poder seguir evolucionando".

Pero ahora, sus fans de las redes sociales han comenzado a mostrarse sumamente preocupados por la influencer, debido a que precisamente, la publicación ya mencionada en la que habla de su logro, ha sido lo último que se supo públicamente de la joven, pues desde ese momento su cuenta de X, antes conocida como Twitter, su canal de YouTube y demás, no ha tenido movimiento alguno, así que sus seguidores ya la reportan como desaparecida.

Hasta el momento, no hay nada que compruebe que deba de haber terror colectivo o que pudiera haberle pasado algo, pero al ya ser cuatro meses sin rastro de ella, sus fans no dejan de preguntar por ella, incluso en el posta antes mencionado ya han dejado mensajes desde hace varias semanas, los cuales no han recibido respuesta alguna de los familiares o amigos de Yoss.

Me acabo de acordar de ti, no he visto historias ni nada, ¡que raro!", "¿Oigan y Yoss?", "¿Alguien sabe porque ya no sube contenido en sus redes?", "Solo vine a ver que ya varios nos dimos cuenta que Yoss no está activa, me preocupa eso", fueron algunos comentarios.

Fans de YosS muestras su preocupación. Instagram @justyoss

