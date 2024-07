Va por la tercera: Cristian Castro confirma nueva relación y asegura estar "muy contento"

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- A lo largo de este 2024, el hijo de Verónica Castro y Manuel ‘El Loco’ Valdés no ha hecho más que dar de qué hablar con respecto a su vida amorosa, de hecho, entre él y Christian Nodal han acaparado los titulares de los medios de comunicación por lo sorpresivas que han resultado sus decisiones en el ámbito romántico. En el caso del forajido por dejar a Cazzu a meses de dar a luz a su hija y en el caso del cantante de Lloviendo Estrellas por cambiar constantemente de parejas.

Como algunos recordarán, en estos meses, el cantante de Azul ha estado yendo y viniendo entre Mariela Sánchez e Ingrid Wagner, a quienes ha presentado (cada una en su momento) prácticamente como las mujeres de su vida y con quienes querría estar hasta emitir su último aliento de vida; sin embargo, dichas promesas de amor no duraron demasiado puesto terminó con ambas féminas al poco tiempo.

Cristian Castro anuncia que tiene nueva novia

Ahora, Castro vuelve a dar de qué hablar en el programa argentino A la tarde, donde confirmó que se encontraba en una nueva relación amorosa, aunque esta vez su pareja no sería ni Wagner ni Sánchez, sino que sería una tercera mujer identificada como Agustina, con quien parece estar muy a gusto, al grado en el que aclaró que sentía que se encontraba en una muy buena etapa a nivel personal, puesto estaba muy contento.

“No, en realidad tengo novia, estoy muy contento, es de acá de Argentina, justamente por eso también estoy acá. Sí (me acompañó hoy), estoy muy contento, y bueno, se llama Agustina, y la verdad que me parece que estoy pasando por un momento muy personal”, declaró el famoso.

Pero no toda la entrevista de Cristian Castro se centró precisamente en su vida amorosa, puesto en determinado momento, la atención se desvío directamente a la salud de su madre, Verónica Castro, quien recientemente tuvo una operación en el hombro y es que, como algunos recordarán, la presentadora de Mala Noche No filtró que no había tenido noticias de su hijo desde que salió de la intervención.

La historia que Cristian Castro contó fue distinta, puesto él aseguró que no solo tenía contacto con ella, sin oque hasta le habría insistido para regresar al “teatro”, “cine” o a las “series” de televisión como es el caso de La Casa de las Flores, donde participó junto a Aislinn Derbez, pero destacó que la famosa no tiene deseos de volver a las pantallas y actualmente está disfrutando de su retiro. Por otro lado el cantante se declaró fan de Verónica con lo que concluyó el tema familiar y personal.

Fuentes: Tribuna