VIDEO: Lolita Cortés se 'quiebra' frente a 'Yo soy Betty, la fea' por este motivo

Ciudad de México.- Yo soy Betty, la fea es una telenovela que se ha ganado el cariño de muchas personas, una de ellas es Lolita Cortés, a quien no sólo le fascina la trama, sino que encontró refugio en ella durante uno de los episodios más difíciles de su vida. Ahora que los protagonistas del melodrama se encuentran de visita en México, se acercó a ellos para agradecerles porque su trabajo le dio aliento cuando tuvo cáncer.

La famosa 'Jueza de Hierro' recordó el momento delicado de salud que vivió cuando los médicos le dieron un diagnóstico a partir de anomalías que la artista notó en su cuerpo, como la menstruación a sus 53 años de edad. Este signo de alerta bastó para que Lola buscara ayuda profesional y tras algunos análisis, mamografía y ultrasonido, le confirmaron que tenía un tumor en el pecho izquierdo.

En la actualidad, Cortés se encuentra mejor, gracias a la atención oportuna de doctores, el apoyo de su familia y hasta el de programas de entretenimiento, como lo fue Yo soy Betty, la fea, cuyos actores se presentaron en un evento organizado por Los 40 Principales para promocionar la secuela que se estrenará el próximo 19 de julio en Prime Video. Jorge Enrique Abello, mejor conocidos como 'Don Armando' y Ana María Orozco, como 'Betty', ofrecieron una rueda de prensa y una convivencia con los fans, a la cual no pudo faltar Lolita.

La cantante tomó la palabra durante el evento para hacerles saber a los actores que la telenovela había sido una pieza clave para su recuperación emocional. Según contó, cada capítulo le dio cobijo y se convirtieron en su "lugar de paz". Reconoció que ha visto la trama varias veces, incluso acompañada de sus hijos, desde hace dos décadas.

Ustedes llegaron a nuestra vida en el 2005, no cuando se estrenó; mi hermana nos llevó de manera pirata la novela porque no la encontrábamos en ningún lugar y a partir de ahí no hemos parado de verla".

La secuela se estrenará el 19 de julio mediante Prime Video

Tanto Abello como Orozco escucharon con atención y empatía lo que Cortés tenía para decirles y con cada palabra, se notaban más conmovidos. También hizo hincapié en la admiración que sentía hacia los actores colombianos y se dijo emocionada por lo "que viene adelante", refiriéndose a la segunda parte de Yo soy Betty, la fea. Una vez que finalizó su comentario, las estrellas se encontraron en un cariñoso abrazo.

Yo quiero agradecerles porque el año pasado, como muchos saben, me dio cáncer y lo logré. Está en remisión pasé por la mastectomía doble y ahora, hace 15 días, me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer. Pero quiero decirles que ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegar a mí, a mi corazón y mi vida".