Adiós Televisa: Tras rumor de separación, Paul Stanley abandona 'Hoy' y 'Miembros al Aire'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor Paul Stanley no ha dejado de estar en medio de la controversia en las redes sociales y medios de comunicación, pues a escasos días de que se rumorara su posible separación de Joely Bernat, ahora sorprendió a sus seguidores al abandonar los foros de Televisa. Sí, el también actor no se ha presentado a trabajar en Hoy ni tampoco acudió a la reciente grabación de Miembros al Aire.

Durante la mañana de este miércoles 10 de julio, el hijo del fallecido conductor Paco Stanley (qepd) abandonó repentinamente la transmisión del matutino del Canal de Las Estrellas, a pesar de que se trataba de un día especial pues estaban despidiendo a su compañera Tania Rincón, quien dejará elenco porque está por salir de México para la cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Te podría interesar Paul Stanley Paul Stanley se separa de su esposa tras anunciar su embarazo; esto es lo que se sabe

Paul se perdió esta emotiva despedida a la michoacana, por lo que solo aparecieron al aire personajes como Rincón, Andrea Escalona, Arath de la Torre, Galilea Montijo, Shanik Berman, Martha Figueroa, ‘El Capi’ Albores y Raúl 'El Negro' Araiza. Ni la producción de Hoy ni Stanley revelaron la razón por la que el conductor no acudió a trabajar, no obstante, no fue al único proyecto al que no se presentó.

Paul Stanley no estuvo en 'Hoy'

Resulta que la tarde de este miércoles, Stanley también brilló por su ausencia en la grabación de Miembros Al Aire, emisión de la que forma parte desde 2019. El reportero Edén Dorantes tuvo acceso a la filmación del programa porque invitaron a la prensa ya que presentaron al nuevo integrante Facundo. Jean Duverger y José Eduardo Derbez bromearon que Paul no los estaba acompañando porque presuntamente tuvo que ir al “urólogo”.

Paul Stanley dejó 'Miembros al Aire'

Paul Stanley desmiente separación

Por otra parte, ya está confirmado que Paul no tiene ninguna crisis matrimonial como señalaron varios medios en días pasados. Hace algunas horas su esposa Joely Bernat publicó una imagen mediante sus historias de Instagram en la que el presentador aparece abrazando su pancita de embarazada, por lo que la modelo puertorriqueña-americana únicamente escribió: "Dad (papá)".

Fuente: Tribuna