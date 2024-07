Al borde del llanto, mamá de Geraldine Bazán da una triste noticia de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Rosalba Ortiz, que es mayormente conocida como la madre de Geraldine Bazán, una vez más se roba la atención mediática, pues una vez más decidió brindar una entrevista sobre los cambios con la relación que tiene ahora con la actriz de Televisa por sus polémicas declaraciones, en la que al borde del llanto se mostró muy afligida al dar una triste noticia sobre su situación actual con Geraldine.

Desde el primer momento que Bazán eligió dedicarse al medio del espectáculo, brillando en melodramas como Corona de Lágrimas 2, Rosalba ha estado a su lado apoyándola en cada paso, especialmente en los últimos años, que no ha tenido filtró para defender a su hija y a veces hasta hablar de más para explicar los escándalos en que la meten. Como cualquier madre, Rosalba sacó las garras por su hija tras la supuesta infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva.

Y ahora, durante una entrevista para De Primera Mano, Rosalba quiso recalcar que es una mujer que se enorgullece de la familia que tiene, de su hija e hijos, al igual que sus nietas, pero que eso no impida que le duela a veces lo tan "horrible" que de vez en cuando es la vida pública, destacando que dejan de lado los buenos modales y no piensan antes de hablar, asegurando que era decepcionante que ahora se vende "lo más dañino, lo que más ofende y a veces hay que subirse a ese tren para que entiendan los demás".

Rosalba y Geraldine. Internet

De la misma manera, Rosalba en el vespertino de Imagen TV, resaltó que ella tratando de defender a su hija por todo lo dicho anteriormente, desgraciadamente ha hablado de más y por ello Geraldine le aplica la ley de hielo, pues no le habla desde hace varias semanas y cree que durará así tres meses. Ante esto, se negó a hablar mal de la actriz de melodramas, asegurando que pese a la distancia, siempre es buena con ella y en eventos importantes se reúnen: "Es buena hija porque respeta lo que yo digo. Como siempre lo he dicho, tengo mi libertad de expresión. Mi hija es mi hija y lo será siempre y la voy a defender a capa y espada".

Finalmente, Rosalba aprovechó para mandar un contundente mensaje a la actriz de Corazón Salvaje, en la que le pidió perdón con la voz entrecortada, señalando que la ama y espera que de verdad pueda entender su postura y no vaya a guardarle rencor por hablar de más de vez en cuando de sus vidas personales y sus escándalos: "Hija, yo sé que te molesta que les conteste a los compañeros de la prensa, a los medios de comunicación y te quiero decir que estoy orgullosa de cómo les contestas porque así debe de ser, porque de otra manera no demuestras educación de la que has aprendido de tantos años de trabajo"

Quiero que seas feliz, que sigas adelante que sigas trabajando como hasta ahora. Sobre todo no pierdas el hilo de ser una persona humilde ante todos y obviamente ante la familia. Yo sé que te tengo que llamar, pero no te voy a llamar porque me vas a regañar… entonces mejor no le hablo hasta que se bajen los comentarios", concluyó.

