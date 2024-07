Alerta en Televisa: Eric del Castillo confirma nuevo problema de salud; requiere cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos años el reconocido actor Eric del Castillo no ha pasado por su mejor momento en materia de salud, ya que se ha especulado mucho sobre su estado y más de un medio de comunicación ha reportado que el intérprete tiene problemas de memoria, incluyendo que sufría demencia senil. Recientemente fue el propio histrión quien confesó a la prensa que está próximo a regresar al hospital para una cirugía.

Si bien, el exitoso artista de 89 años nunca ha admitido tener problemas de memoria, lo que sí es un hecho es que tiene un problema en la vista, por lo que ya ni siquiera puede leer. La noche de ayer miércoles, 10 de julio, el padre de Kate del Castillo acudió a la presentación de su nueva telenovela Mi amor sin tiempo, donde accedió a platicar con diversos reporteros, entre ellos del programa Hoy.

Te podría interesar Programa Hoy Perdió la vista: Eric del Castillo revela dura enfermedad en 'Hoy' y estremece a Televisa

Ante las cámaras del matutino, don Eric confesó que luego de terminar con las grabaciones de este melodrama, debería visitar el hospital para una cirugía urgente en la espalda. Sin dar muchos detalles, el famoso explicó que necesitan quitarle unos tornillos, por lo que comentó: "Cuando termine la telenovela me van a quitar dos tornillitos y ponerme unos nuevos, en la espalda", expresó el galán de novelas como Niña amada mía.

Eric del Castillo confirma nueva cirugía

Cambiando un poco de tema, Del Castillo habló de lo contento que se siente de seguir vigente en la pantalla chica pese a su avanzada edad: "Me da una gran satisfacción sentir que todavía sirvo", declaró. Asimismo, comentó que en esta producción se ha podido encontrar con viejos amigos, con los que ya ha trabajado anteriormente, afirmando que cuando le tocan melodramas con "pura chaviza", no tiene con quién platicar.

Sobre su hija Kate, en esta ocasión don Eric no quiso hablar de una posible boda o hasta embarazo de la actriz con su actual novio Edgar Bahena: "Ya no me meto en la vida de mis hijos, a mí no me queda más que mirar y apoyarlas en todo". Finalmente, el intérprete lamentó que Kate no tenga mucho tiempo para visitarlo a él y a su esposa Kate Trillo: "Es de pisa y corre, llega en el avión y al día siguiente se va, ni siquiera la vimos", se quejó.

Fuente: Tribuna