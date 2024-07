Christian Estrada llora por su hijo y pelea por Ferka en 'La Isla', pero consigue nuevo amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica estrella de realitys de TV, Christian Estrada, sorprendió con la rapidez que se ha olvidado de todo lo que lo llevó a La Isla: Desafío Grecia y Turquía, pues acaba de demostrar que ya se ha conseguido un nuevo amor entre las integrantes del equipo morado. Anteriormente se mostró como un padre desconsolado al llorar por Leonel Estrada Quiroz, su hijo, y se peleó por el corazón de la madre del menor, Ferka.

Como parte del nuevo grupo de contrincantes, Estrada se unió al reality de TV Azteca hace un par de semanas portando la camiseta de los verdes, 'Los Rebeldes'. Durante su corta estancia en la isla, el también modelo ha sobresalido más por la manera en la que ha llorado al afirmar que le duele no tener a su hijo a un lado y pelearse con Jorge Losa por haber estado en una relación sentimental con María Fernanda Quiroz, nombre real de la famosa actriz.

Como se sabe, desde que en octubre del 2022, Ferka confirmó en Las Estrellas Bailan en Hoy las sospechas de que se había terminado su relación con Estrada, también confesó que no ha querido poner de su parte para pagarle una manutención a su hijo en común, hecho por lo que hasta el día de hoy no ha podido convivir con el menor y no lo hará hasta que pague lo que debe y se regularice con la pensión alimentaria que por ley le corresponde.

Por su parte, Christian no ha parado de decirse una víctima de la exintegrante de Inseparables para estar lejos de su hijo, asegurando que al crecer sin padre, para él lo más importante es que su descendiente lo tenga como alguien presente y sepa cuanto lo ama, incluso en más de una ocasión ha llorado asegurando que todo lo que hace es para darle a su pequeño todo lo que se merece, como en La Casa de los Famosos, y ahora en La Isla, afirmando que para él no hay nada mejor que ser papá y ahora estaba ahí para demostrarle a Leonel que todo lo hace por él.

Sin embargo, mientras que por un lado se dice un padre que no puede hacer más que contar los días para poder ver de nuevo a su pequeño, recientemente se exhibió que estaría comenzando una relación sentimental con Rocío Sánchez, a quien le dijo que la quería mucho y por ello no podía abandonarlo, dejándolo solo en el reality, cuando ella le expresó que se quería retirar ya que no estaba bien ni física ni mentalmente. Esta situación molestó a varios espectadores que aseguraron sola la usa para hacerse notar y que la engaña, agregando que solo buscan limpiar su imagen en el Ajusco.

Fuente: Tribuna del Yaqui