Conmocionada, estrella de 'Hoy' denuncia robo y asegura que hackearon su canal de YT

Ciudad de México.- En medio de esta ola de violencia y de inseguridad, una de las estrellas del programa Hoy reveló que había sido víctima de la inseguridad, puesto unos ladrones habrían hallando su oficina, la cual habrían robado, pero no solo eso, puesto también se tomaron el tiempo de hackear su cuenta de YouTube, donde regularmente comparte todos sus videos y eliminaron todo su contenido. Entérate de quién se trata.

Maryfer Centeno es una de las colaboradoras recurrentes en el programa matutino de Televisa, sitio en el que la famosa ha trabajado durante un tiempo considerable analizando la letra y el comportamiento de los artistas. De hecho, ha sido gracias al show de revista que la grafóloga ha logrado obtener gran notoriedad y la ha impulsado a aparecer en diversos programas como es el caso del noticiero de Joaquín López Dóriga o en La Saga, de Adela Micha.

Sin embargo, la inseguridad no respeta trayectoria ni estatus, puesto durante la tarde de este jueves, 11 de julio, la grafóloga denunció haber sido víctima de un robo en el interior de su oficina. Todo parece indicar que las cosas ocurrieron cuando ella no se encontraba en el sitio y en el video se puede apreciar que se encuentra físicamente bien, aunque bastante conmocionada por lo ocurrido, al grado en el que casi podría estar a punto de llorar.

Maryfer Centeno cuenta que robaron su oficina

Créditos: Twitter @TuTiaSandra

Fiel a su público, Maryfer Centeno relató que unos ladrones habrían robado su oficina; pero no solo eso, puesto también se dieron el tiempo de hackear su canal de YouTube, del cual borraron absolutamente todos sus videos, lo cual parece haber llenado de frustración a la grafóloga, quien aseguró que se siente vulnerable después de haber tenido que atravesar por este duro crimen: “Me robaron la oficina”, dijo la famosa.

Por otro lado, Maryfer Centeno reveló ya hizo la denuncia correspondiente y actualmente el lugar se encuentra acordonado por la policía, especialmente por la Fiscalía de la Ciudad de México quienes aseguró, se han portado increíble con ella. La celebridad contó que quería platicarle esto a sus fans debido a que todo comparte con ellos, esto incluye también lo malo. Hasta el momento, es toda la información de la que se dispone.

“Les quiero decir con mucha pena, con mucho dolor que robaron mi ofician, que hackearon también mi canal de YouTube que borraron todos mis videos. Es un canal que ya lleva algún tiempo que a mí me gusta mucho hacer contenido, me borraron absolutamente todo. Me robaron la oficina. En este momento está lleno de patrullas, esta la Fiscalía de la Ciudad de México que se han portado increíble, que están atentos, no puedo dar más información, pero pues sí quería contarles.”