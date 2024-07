"Es terrible": Ingrid Coronado llora al dar dura noticia de su separación de Fer del Solar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora, Ingrid Coronado, de nueva cuenta se sinceró con el público y por primera vez abrió su corazón, rompiendo en llanto al momento de recordar el infierno que fue para ella su tan polémica separación del difunto actor y conductor, Fernando del Solar, asegurando que la incertidumbre de lo que pasará "es terrible". Conmovida hasta las lágrimas dio una dura noticia de esta situación.

Durante un programa de TV Azteca, Ingrid conoció a del Solar, y aunque al inicio fueron los mejores amigos, siguiendo así por ocho años, a inicios de los 2000's cayeron enamorados y confesaron que comenzarían una vida juntos, sorprendiendo a varios. Lamentablemente, tras procrear dos hijos y parecer la pareja perfecta, en medio de la lucha de Fernando en contra del Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. El público desde ese momento la acusó de abandonarlo por su enfermedad y la han tachado de lo peor.

Y ahora, durante su entrevista para Sale el Sol, Coronado finalmente rompió un poco el silencio sobre como vivió esos momentos, señalando que fueron terribles y que si nunca salió para declaraciones fue porque estaba protegiendo a sus hijos de todo lo que pudiera dañarlos emocionalmente y eso hizo que su esfuerzo no le pesara tanto: "No sé qué decir, ha valido la pena callar las cosas que afectaban a mis hijos, eso siempre va a valer la pena, cualquier cosa que yo haga para protegerlos a ellos, para proteger su corazón, para proteger su mente, siempre va a valer la pena".

Ingrid declaró que Fernando no pagaba manutención. Internet

Ante este hecho, la presentadora del matutino de Imagen TV, declaró que hubo un acuerdo de cordialidad y discreción, pero ahora, al ver que Fernando jamás respeto esto y todo lo que sufrió, se pregunta si es que la opinión pública hubiera sido más amable de haber dicho toda la verdad, destacando que desgraciadamente tuvo una mala asesoría en ese momento, que solo le dijo que debía de callarse, que no le convenía que hablara públicamente, y ahora se arrepiente: " Creo que sí fue un gravísimo error", pero temía que si no cumplía perdería todo.

Cuando a mí me llegó la demanda de divorcio, era una demanda aniquiladora, pero a partir de ese momento yo decidí que iba a hacer todo lo que la juez me pidiera que hiciera, y la instrucción número uno era ‘no hablar, no decir absolutamente nada’, no podía mencionar nombre, y era una instrucción muy precisa, yo decidí acatarla al cien por ciento porque tenía miedo de que ella dictara una sentencia en contra de mi o de mis hijos", exclamó.

Ante esto, recalcó que la justicia en su caso no existió casi, debido a que aunque ella demostraba que la otra parte no cumplía con lo estipulado, nunca se le castigó y aún así se prolongó la situación ocho años, casi rompiendo en llanto al recordar todos esos obstáculos, en especial el miedo que sentía de que pudieran quitarle a sus hijos si ella llegaba a hablar al respecto, afirmando que incluso ahora no puede hablar de los detalles de su ruptura: "No lo he dicho por miedo, porque una juez tiene todo el poder de hacer justicia, o de no hacerla, y para mí la idea, por ejemplo, de perder a mis hijos, es algo que no he querido ni pensarlo. Esa juez no hizo su trabajo y me tuvo a mí con las manos atadas".

Fuente: Tribuna del Yaqui