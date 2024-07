¿Golpe a Andrea Legarreta? Nina Rubín destapa que abandonó sus estudios; conoce la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En este temporada, hemos estado viendo a una nueva camada de famosos, quienes precisamente son hijos de las estrellas de antaño. Estas jóvenes celebridades han causado tal revuelo que, incluso Televisa, decidió hacerles su propio reality show, conocido como Juego de Voces en el que participaron los descendientes de varios famosos como es el caso de Lucerito, Eduardo Capetillo Jr y la propia Mía Rubín.

Sin embargo, Nina brilló por su ausencia dado a que ella no se está preparando para ser una cantante, sino que ella prefiere la actuación, motivo por el que ha aparecido en diversas telenovelas y hasta ha prestado su voz para diversos proyectos como películas infantiles. A comienzos de este año te contamos que la famosa había tenido que sortear algunos escándalos relacionados con su madre, Andrea Legarreta.

Nina Rubín sorprende al abandonar sus estudios

¿La razón? La conductora Anette Cuburu aseguró que la conductora de Hoy había tenido un amorío de larga duración con un ejecutivo de Televisa, lo que llevó a la gente a señalar a Nina por (presuntamente) no ser hija de Erik Rubín, sino del empresario. Derivado de ello, la joven actriz decidió alejarse de las redes sociales y no fue sino hasta recientemente cuando reapareció para anunciar que retomaría su carrera en la actuación con una telenovela.

La mencionada noticia no es la única cosa que ha causado conmoción entre los fanáticos de Nina, puesto la joven celebridad reveló que había dejado sus estudios. Así como lo lees, resulta ser que, en este momento, la histrionista está optando por su carrera artística y para enfocarse en otro tipo de actividades, puesto consideró que su vida debía de ir por un camino distinto: “Voy a hacer un examen que te da un certificado para hacer la prepa. Decidí personalmente salirme, no por soberbia, siento que mi vida no va por ahí.”

Por otro lado, la joven celebridad no descartó que, en algún momento, estudie una carrera universitaria y aclaró que terminará su etapa media superior a través de un examen, puesto en este momento, su prioridad es ser libre para hacer las actividades que más disfruta, como por ejemplo, la actuación: “Claro que voy a hacer la universidad, pero ahorita dije quiero ser libre, quiero hacer mis cosas, prepararme en lo que me encanta y tener el tiempo”, destacó.

