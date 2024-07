Irina Baeva se queda: Juan Osorio informa que no habrá nueva protagonista en 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 11 de julio Juan Osorio decidió terminar con todo tipo de especulaciones y durante una conferencia de prensa que él mismo organizó, informó que no habrá cambios en el elenco de Aventurera. Sí, aunque el famoso productor había dicho que el próximo 18 de julio llegaría una nueva protagonista al musical, hace unos momentos confirmó que Irina Baeva seguirá siendo 'Helena Tejero'.

Como se sabe, se especuló que Osorio había tomado la decisión de quitar a la actriz rusa en la puesta en escena, debido a las críticas sobre el desempeño que ha tenido, pues muchos consideran que Irina no cumplió con las expectativas que se tenían sobre su desempeño en el baile y de inmediato fue comparada con algunas de sus antecesoras como Susana González, Edith González y Niurka Marcos.

Durante esta tarde, Juan apareció frente a diversos medios al lado de Baeva, Emmanuel Palomares, Olga Breeskin y demás actores, para respaldar a la estrella rusa en Aventurera: "Me llena de orgullo y por eso está todo el elenco aquí, dijimos 'este barco no se hunde, aquí aguantamos, Irina ha tenido fortaleza en las críticas', yo no la he visto dudar de su trabajo", expresó el productor de telenovelas.

Tras escuchar las palabras de aliento de su productor, Irina se pronunció sobre esta decisión y afirmó que está trabajando día a día en mejorar su desempeño en el escenario: "No podría estar más feliz y agradecida, de verdad, gracias Juan por la confianza desde el día uno, no me puedo sentir más bendecida con sus palabras y con su apoyo". Asimismo, la rusa afirmó que toma con "mucha humildad" todas las críticas que le han hecho.

Aquí hemos estado ensayando, preparándonos, estamos tomando las opiniones de la gente", relató Irina a los medios.

La prometida de Gabriel Soto incluso aseguró que ella es la mayor crítica de su trabajo, por lo cual no piensa "rajarse" e invitó a la audiencia a acudir al teatro jueves, viernes, sábados y domingos: "De verdad vengan a ver la obra, a disfrutarla, cada día estamos rompiéndonos el alma en la pista, el rival más grande soy yo misma en el espejo". Sobre cómo se verá el cambio en Aventurera que tanto prometió Juan, la actriz no quiso dar ningún detalle.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes