José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo se enamoran de Tessa; así la presumen en Instagram

Ciudad de México.- Hace poco menos de dos semanas, José Eduardo Derbez y su novia, la modelo de Instagram, Paola Dalay, le dieron la bienvenida al mundo a su pequeña hija, Tessa, desde entonces, todo parece indicar que la vida del famoso hijo de Victoria Ruffo cambió de manera radical, puesto ha estado compartiendo una serie de fotografías y videos donde se le ve como el padre modelo, hecho que fue reconocido por Eugenio Derbez, quien aseguró que, en su momento, le habría gustado ser tan maduro como el actor de El Tío.

Fue durante la alfombra roja de los Premios Aura, donde el comediante de Familia P. Luche relató que, antes del nacimiento de Tessa, José Eduardo Derbez se preparó tomando una gran cantidad de cursos y leyendo diversos libros de paternidad para cuidar de manera optima de su hija. Todo parece indicar que los frutos de todo ese esfuerzo se vieron reflejados durante la tarde del pasado miércoles, 10 de julio, cuando el famoso compartió un video donde se le ve cuidando a la menor.

José Eduardo Derbez y Tessa vuelven del hospital

Créditos: Instagram jose_eduardo92

El clip fue publicado en las redes sociales de José Eduardo, donde muestra cómo va cargando a Tessa y luego la introduce de manera cuidadosa en su camioneta de lujo. En un segundo frame se puede apreciar cómo la está cargando de manera delicada. La celebridad menciona que dicho clip fue tomado cuando salieron del hospital y, aunque creyó que se trataría de una experiencia complicada, fue algo que logró hacer sin problemas.

Sin embargo, José Eduardo Derbez no es el único que se ha mostrado encantado con Tessa, puesto Victoria Ruffo también compartió una fotografía de su querida nieta. Dado a que Paola y el actor de El roomie no han hecho publico el rostro de la menor, la denominada ‘queen de las novelas’ siguió los deseos de su hijo y nuera, por lo que no mostró el rostro de la infante, aunque sí se puede apreciar el pequeño tamaño de la niña.

Victoria Ruffo presume fotografía de Tessa en redes sociales

Créditos: Instagram @victoriaruffo

Victoria se mostró encantada con la bebé a quien denominó como “angelito”. Hasta el momento, la publicación de la actriz de Corona de Lágrimas y Abrázame muy fuerte ha acumulado un total de 96 mil reacciones, así como los propios comentarios de José Eduardo y Paola Dalay, quienes se emocionaron al ver el retrato de su bebé con una serie de emojis con ojos de corazón, los cuales se suelen mostrar cuando alguien está enamorado.

