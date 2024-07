¿Lo confirma? Pía Sanz responde a pregunta sobre si será la nueva 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los temas en tendencia durante las últimas semanas ha sido la popular puesta en escena Aventurera, que se presentó en México por primera vez bajo la dirección y protagonismo de Carmen Salinas en 1997 y que a lo largo de los años ha sido reinterpretada por Edith González, Niurka, Patricia Navidad y, en su versión más reciente, por Irina Baeva. Por desgracia, el desempeño de la actriz rusa ha dejado expectativas en deuda y ha despertado duras críticas que la consideran no apta para el papel de Elena Tejero.

Muchos comentarios señalan que el personaje le quedó 'grande' a Baeva, quien carece de habilidades de baile y de gracia, desde la perspectiva de algunos famosos como lo son Gustavo Adolfo Infante y Lyn May, aunque la lista es larga e incluye muchos nombres más. A partir del implacable descontento de la audiencia, han surgido rumores sobre futuros movimientos dentro de la obra tomados por el productor Juan Osorio con la finalidad de sanear la reputación del proyecto.

Se dice que la dirección estaría pensando en reemplazar a Baeva por otra Aventurera y han empezado a tomar fuerza posibles candidatas como Mariana Seoane y Pía Sanz. El programa enfocado en la farándula mexicana conocido como Kadri Paparazzi y transmitido por YouTube que la balanza se inclina hacia Sanz como favorita, por ser alguien muy fresca, disciplinada y una excelente gimnasta que podría brindarle ese impulso que tanto necesita Aventurera.

Es excelente bailando, cantando, tiene todo (...) yo la he visto muchas veces en obras de teatro y puedo asegurar que le va a ir muy bien, ella ha salido en papeles como 'La Rosa de Guadalupe', es muy guapa y disciplinada, ella es Pía Sánz".

¿Qué dijo Pía Sanz sobre la noticia de que sería Aventurera?

Para no quedarse con la duda, los conductores de Kadri Paparazzi le hicieron una llamada telefónica a la actriz argentina. En la breve, pero muy cortés, conversación le cuestionaron sobre la posibilidad de que resultara elegida para ser el nuevo rostro de la obra que se presenta en el Salón Los Ángeles, en la alcaldía Cuauhtémoc. Para decepción de los presentadores, Pía aseguró que no la han contactado y que no sabe nada al respecto. De cualquier modo, los conductores se resistieron a creerle y mencionaron que hay un contrato de por medio que le impide confirmar la noticia antes de que Juan Osorio la anuncie.

