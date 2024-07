Luto en el cine: Confirman la muerte de querida actriz; se la llevó esta terrible enferemdad

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- La mañana de este jueves se confirmó la noticia de la muerte de una de las actrices más queridas e icónicas del cine, se trata de Shelley Duvall, a quien posiblemente conozcas por su rol de ‘Wendy Torrance’ en la película de los años 80 de El Resplandor, donde dio vida a una mujer atrapada en el temible hotel Overlock, quien debía mantener a salvo a su hijo, mientras veía cómo su esposo, interpretado por Jack Nicholson, se sumía en la locura completa.

La noticia de la muerte de Shelley fue confirmada por el medio The Hollywood Reporter, quienes lograron ponerse en contacto con Dan Gilroy, el “compañero de vida” de Duvall, quien le dedicó un conmovedor mensaje a través del mencionado portal, donde destacó que se había quedado albergando con un gran sufrimiento por la partida de su querida Shelley: “Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó”, declaró.

Según reportes, Shelley falleció en la comodidad de su casa de Blanco, en Texas, Estados Unidos; la causa de muerte fue por complicaciones de diabetes, enfermedad contra la que había luchado desde hace un tiempo. De acuerdo con algunos informes, dicha afección no era la única que atormentaba a la famosa, puesto en el año 2016 se le vio aparecer en un programa de entrevistas con una apariencia desaliñada.

Aunque Shelley no dio demasiados detalles al respecto, sí mencionó que padecía de una enfermedad mental grave y que requería “ayuda”, aunque en aquel momento no se brindaron demasiados detalles sobre lo que la querida actriz estaba atravesando. Cabe señalar que Duvall no solo participó en El Resplandor, sino que su vida estuvo llena de diversas participaciones, como fue su paso por la producción de Popeye el Marino, donde dio vida a ‘Oliva’.

Reportes indican que Shelley era originaria del estado de Texas, donde fue descubierta por empelados de Altman, quienes notaron un gran talento en ella, por lo que la convencieron de acudir a realizar algunas pruebas de pantalla, mismas que pasó con notoriedad por lo que terminó por realizar su debut en la pantalla en el año 1970 en Bewster McCloud, para luego aparecer en McCabe & Mrs. Miller, así como en Thieves Like Us, entre otras.

Fuentes: Tribuna