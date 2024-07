Madre de Gala Montes explota ante criticas por exponer a la actriz de Televisa; esto dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Crista Montes, de nueva cuenta está dando mucho de que hablar, pues acaba de emplear sus redes sociales para explotar ante las criticas después de haber expuesto los supuestos maltratos de su propia hija, la reconocida actriz, Gala Montes, afirmando que desde hace varios meses la actriz de Televisa simplemente la alejó de su vida y la despidió de ser su manager, puesto en el que llevaba 18 años.

Crista a través de TV Notas, el pasado martes 9 de julio, comenzó esta guerra de dimes y diretes en contra de su propia hija, causando un gran revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, debido a que la señora Montes acusa a Gala de haberla abandonado sin absolutamente nada de dinero, quedándole a deber los 18 años que fue su manager, asegurando que incluso llegó a maltratarla.

Ante este hecho, la actriz de melodramas como Vivir de Amor, impactó a los internautas luego de aparecer en un video llorando mientras hablaba de la difícil situación que vive con su mamá Crista, a quien acusó de homofobia, robo y hasta amenazas. Esta denuncia provocó la fuerte reacción por parte de Crista, quien señaló que jamás le robó a su famosa hija cuando fue su mánager, además de señalar que Gala "exageró todo" e incluso la retó a llevar el caso a instancias legales.

Ante este escenario, los amantes de las redes sociales decidieron tomar un bando y apoyar la versión de la joven actriz, hecho que desató la furia de la señora Montes, quien ahora empleó su cuenta de Instagram para colocar un video defendiéndose de los ataques recibidos tras la polémica: "A ver, vamos a ver, a ver qué tanto lo captan, ¿no se les hace un poquito incongruente 'la mamá de Gala Montes ama a los perros, pero a las hijas las golpea?, ¿cómo?, ¿no entiendo?', dijo mientras miraba a la cámara y se tocaba la cabeza con el dedo como diciendo "piensen".

Sin embargo, estas declaraciones provocaron nuevos señalamientos contra Crista, y en los comentarios del video se observan distintos mensajes a favor de la exparticipante de La Isla: Desafío Grecia y Turquía, haciéndole saber que, a pesar de su amor a los animales, esto no la indulta del mal trato que aparentemente le dio a su descendiente, expresando que: "El personaje que intentó matar a Ciro Gómez Leyva, ama a los perros. El amor a los animales no la exime de golpear a sus hijas" y "Mi mamá también amaba los perros, ¿y qué cree?, me golpeaba hasta dejarme inconsciente, ¿no se le hace incongruente?"

Fuente: Tribuna del Yaqui