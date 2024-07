"Me da lástima": Lety Calderón expone a Juan Collado por abandonar a sus hijos por 20 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna uno de los momentos más duros que vivió Lety Calderón fue su separación de Juan Collado, que se dio en medio de un rumor infidelidad por parte de él. En ese momento, el exreo y la estrella de Televisa ya tenían a sus hijos Luciano y Carlo, pero su rompimiento provocó que el abogado se alejara totalmente de los menores durante casi dos décadas.

En una reciente entrevista, Lety confesó que si bien sus herederos ahora ya pueden convivir con su padre, esto no cambia que él estuvo ausente durante años. Durante la presentación de su nueva telenovela Mi amor sin tiempo, la intérprete confesó que los jóvenes se encuentran disfrutando de un tiempo junto a Collado, quien meses atrás recuperó su libertad luego de haber estado varios años preso por diversos ilícitos.

Sobre el destino turístico al que acudieron sus descendientes, la artista de 55 años manifestó: "No puedo decir a dónde se fueron, pero están con su papá, después de 20 años me encanta la idea de que convivan y se empiecen a conocer, creo que todavía están a tiempo de formar una relación, digo, ya pasaron 20 años, pero bueno ¿no?".

Y aunque se ha caracterizado por ser una madre muy apegada a sus hijos, Lety aseguró que se encuentra feliz de que Luciano y Carlo estén junto al hombre que les dio la vida. "Estoy muy emocionada y muy contenta de que convivan, eso he pedido toda mi vida corazón, toda mi vida he pedido eso y lo único por lo que he peleado es por eso, de que convivan, comparten 'ten, llévatelos, unas vacaciones tú, unas yo'", expresó.

Lety Calderón lanza fuerte mensaje a Juan Collado

Haciendo hincapié en que ella nunca se negó a las convivencias entre padre e hijos, Calderón dijo contundente: "Yo no puedo obligar a hacer algo que no quiere o no puede hacer, no es resentimiento, pero sí me da muchísima pena, me da lástima, que Juan se haya perdido 20 años de sus hijos, ahorita llevan una semana que conviven, pero en una semana no se conocen, no estuvo en fiestas infantiles, en la escuela, en la casa, nunca los vio despertarse, etc, eso me da tristeza".

En este sentido, la actriz sorprendió al manifestar que le gustaría irse de vacaciones con sus hijos, su exmarido y hasta con Yadhira Carrillo, actual pareja de Collado, a pesar de haber protagonizado algunos desencuentros con ella en el pasado. "Claro, por supuesto, yo donde me inviten voy, mientras me paguen el viaje yo voy, ¡claro!… a un crucero deberíamos de ir todos, estoy en la mayor disposición", declaró.

De la misma manera, Calderón recalcó: "Yo sé separar muy bien, esta parte de que ya terminaste con una persona, me llevo muy bien con todos mis ex, he conocido a sus parejas y podemos convivir. Yo sé que para muchas familias es extraño, pero yo encantada de la vida, y se lo he demostrado a Juan, que puedo perfectamente viajar con él, con su esposa, con su familia, que además los adoro".

Finalmente, la intérprete aseveró que su relación con Yadhira Carrillo mejoró en gran medida mientras Juan Collado se encontraba hospitalizado, por lo que ahora no sería tan descabellado realizar un viaje todos juntos.

Fuente: Tribuna