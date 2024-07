¿Nueva rivalidad entre Carín León y Peso Pluma? Surgen inesperadas declaraciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El éxito de Peso Pluma es indiscutible; en poco tiempo ha logrado consolidarse como uno de los artistas más escuchados, ha ganado varios premios en reconocimiento de su talento y se ha apoderado de escenarios especiales como es el del festival Coachella. 'Doble P' es consciente de la popularidad de la que goza en la actualidad y por ello se ha autonombrado el superhéroe de la música regional mexicana.

El intérprete de Lady Gaga no tiene ningún reparo en presumir su trayectoria, pero ¿todo este talento no abrirá la puerta a posibles envidias y rivalidades con otras figuras de la escena musical? La prensa buscó averiguarlo y abordó a Carín León para preguntarle sobre la reciente declaración del cantante de 25 años, quien se autodenominó como el máximo exponente del género, lo que dejó de lado –de forma intencional o no– todos los aportes que han hecho otros artistas, como Junior H, Natanael Cano y hasta el mismo León.

León no sólo no se mostró molesto, sino que se dijo entusiasmado por el contenido fresco que Peso Pluma ha estado proponiendo. Incluso dio a entender que eran fan del proyecto de su "compa" que ha conseguido que la música regional mexicana rompa barreras geográficas y llegue a oídos extranjeros. Para prueba, las estadísticas de Spotify que revelan que los corridos de 'Doble P' fueron reproducidos no sólo en países en los que se habla español, sino también en Rusia, Alemania, Japón y Corea del Sur.

A mí me gusta mucho lo que hace mi compa Peso, todo lo que ha cambiado y lo que ha empujado la música regional mexicana hacia el mundo".

Carín León opina sobre el éxito de Peso Pluma

Dentro de sus declaraciones también aplaudió el esfuerzo de toda la generación de artistas que ha trabajado desde varios años atrás para que el género obtenga el reconocimiento que se merece. Aseguró que éste es un mérito que ha sido posible gracias a la colaboración de todos.

Es un mérito muy grande, creo que es un mérito grupal de mucha gente y es algo que se viene trabajando desde hace muchísimos años".

Los éxitos de Peso Pluma van más allá de lo musical

Sin quererlo, Peso Pluma se ha embolsado un nuevo título tras ser incluido en la lista de las 50 personas más "bellas" del medio del entretenimiento, organizada por la revista People en Español. El cantante se posiciona en el lugar 22, superado por Christian Nodal, Sebastián Rulli, Don Omar, Maluma y hasta Carín León.

Fuente: Tribuna Sonora