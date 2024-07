Paola Suárez enfrentaría demanda por presunto abuso a menor de edad; VIDEO lo comprobaría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la reconocida influencer, Paola Suárez, estaría en medio de un problema legal muy fuerte, dado a que recientemente se informó que presuntamente enfrentaría demanda penal en su contra, acusada de cargos como abuso y acoso de menores de edad, incluso se señaló que podría existir un video en el que ella misma comprobaría su delito y que se ha viralizado en redes sociales.

Desde hace varios días el nombre de Paola ha circulado a través de X, anteriormente conocido como Twitter, en el que se le es acusada de ser un "acosador de menores" y un "depredador", compartiendo videos en los que se le puede ver coqueteando con un joven de 16 años, diciéndole que estaba guapo y hasta le pidió permiso tocarle la pierna, pues les había gustado mucho, desatando una serie de criticas muy fuertes.

En base a ello es que varios internautas decidieron averiguar más sobre la reconocida integrante de 'Las Perdidas', encontrando y viralizando antiguos videos, donde la creadora digital da detalles de encuentros sexuales con diferentes jóvenes, en el que según la opinión de mayorías incurren en la comisión de delitos sexuales, tales como el acoso y hasta el abuso sexual por las manera en que relató un encuentro en específico en el que dijo: "Paola Suárez aceptó que violó a un joven. ‘Parecía un chavo de esos violadores.. Yo siento como que lo violé".

Ante este hecho, en el programa En Shock, el periodistas Jorge Carbajal acaba de asegurar que en los videos antes mencionados existen michos delitos y que cree que podría haber muchos más de los que no se sabría, pues no estarían documentados, señalando que hasta Wendy Guevara los cubriría: "Fíjense de cuántos delitos estamos hablando en tres videos, ve tú a saber cuántos videos hayan borrado. Le preguntaron a Wendy de estos videos y dijo ‘ay, no sé, ya casi no tengo comunicación con ellas porque ando trabajando y ya mejor ni me meto porque uno nunca sabe".

Finalmente, Jorge declaró que hizo una investigación bastante extensa, en la que estaba en calidad de confirmar que la excandidada a diputada local del Distrito VII por el Partido del Trabajo, el pasado 10 de julio fue demanda oficialmente debido a que: "Alguno o algunos de los delitos que acabamos de mencionar. No tenemos más información si lo está poniendo una víctima, un papá, una mamá u otro tipo de familiar, esa información no la tengo, lo que sí tengo es que le están poniendo la demanda".

Fuente: Tribuna del Yaqui