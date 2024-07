Sin piedad: Susana Zabaleta expone que Eduardo Yáñez descuidaba su higiene personal

Ciudad de México.- ¿Cómo le comunicarías a un compañero de trabajo que su olor corporal es un poco desagradable? A Susana Zabaleta ya le sucedió esta incómoda situación y esto fue lo que hizo, según reveló en una entrevista para el canal de YouTube conocido como Michismecito.

No hay nada más incómodo que convivir con alguien que desprende un olor 'inusual' y no saber cómo abordar el tema sin herir sentimientos o sin parecer descortés. Si bien puede llegar a ser normal e incluso comprensible que alguna vez no tengamos el mejor aroma, el panorama cambia cuando se vuelve recurrente e incomodamos a los demás.

Susana Zabaleta contó que en varias ocasiones tuvo que enfrentarse a ello mientras trabajó en algunas telenovelas con Eduardo Yáñez, con quien actuó varias escenas románticas. Estas experiencias le dejaron malos recuerdos debido a que su colega se rehusaba a aplicarse desodorante.

Debido a que en las tomas amorosas la actriz tenía que acercarse a la estrella de 63 años, le resultaba imposible escapar de olor de Yáñez. En una de las tantas escenas que hacían juntos, él se percató de que ella no se sentía muy a gusto. Sin más, le confesó que no le gustaba usar productos antitranspirantes.

Entonces me vio y me dijo: 'Perdón, es que no uso desodorante' y le dije: 'Si no me dices no me había dado cuenta'"