Tiene cáncer terminal: Actriz de Televisa da trágica noticia en 'VLA' tras hospitalización

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa que lucha contra tumores y hemorragias, Renata del Castillo, acaba de brindar una entrevista en vivo de Venga la Alegría sobre su estado de salud, donde se sinceró y dio una trágica noticia con respecto a los recientes informes de su condición tras ser hospitalizada de emergencia, confesando por primera vez que tiene cáncer terminal.

Del Castillo, mayormente conocida por sus personajes en Como Dice El Dicho y de la serie Control Z, lamentablemente en el año del 2023, confesó que tenía un tumor su columna, por lo que ha confesado un desgaste físico, emocional y económicamente. Pero, no conforme con lidiar con todo lo que conlleva la enfermedad, también ha enfrentado severas hemorragias internas, incluso el pasado mes de junio del 2024 fue internada en un hospital de San Luis Potosí en el que ella misma compartió un video pidiendo con urgencia donadores de sangre.

Ahora, este jueves 11 de julio, brindó una entrevista para TV Azteca, en la que señaló la lamentable noticia de que su oncóloga ha tomado la decisión de cancelar sus quimioterapias, dado a que es este tratamiento el que le está originando estas hemorragias y ahora su cáncer está avanzando con más rapidez: "No me podré hacer quimioterapias, lo hablé con mi oncóloga, por los sangrados que tengo, que me los está provocando la quimio. Esto se desencadena en un avance del cáncer, pero tengo mucha fe".

Ante este hecho, señaló que se enteró de este padecimiento después de la pandemia, pues dado a que en 2020 hubo restricciones, no pudo checarse como siempre para la prevención del cáncer, tardando alrededor de un año y medio de no se hizo el papanicolaou, confesando que por desgracia ya está muy avanzado y la ha invadido: "Es fase cuatro, fase terminal, y ahora tengo metástasis. Se me fue a la parte del sacro, por eso no puedo caminar, tengo otros tumores y tengo en el sistema linfático".

La también actriz de Cuando Seas Mía, quiso hacer un llamado para que el público done sangre constantemente, debido a que ella se ha salvado de milagro en dos ocasiones, gracias a que hubo gente que acudió a donarle de su sangre, destacando que es importante tomar dicha iniciativa: "En dos ocasiones he estado a punto de morir por hemorragias, por las radiaciones, ni siquiera por el cáncer directamente, ¿y cómo he podido salvar mi vida?, por la gente que ha donado sangre. Hay que donar sangre por favor, es muy importante".

De igual forma se recalcó que habló de su experiencia en el episodio de Lo Que Callamos Las Mujeres, que se estrenó el pasado miércoles 10 de julio, asegurando que este diagnostico lo seguirá afrontando siempre con valentía, pues a como ella lo ve solo hay dos maneras de llevar esta situación y ella prefiere ser un ejemplo para el público: "O te tiras al piso o lo transformas en algo positivo, en algo interesante que contarle a la gente, en un mensaje de vida y no de muerte".

Fuente: Tribuna del Yaqui