Alexis Ayala saca las garras por Juan Osorio e Irina Baeva; defiende a 'Aventurera'

Ciudad de México.- Hace unos días te contamos que Alexis Ayala se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, románticamente hablando, puesto en días recientes se fue de vacaciones con su esposa, Cinthia Aparicio, a Europa, donde estuvo en lugares como Inglaterra y Escocia, incluso, la pareja se dio el tiempo para ir a un concierto de AC//DC, hecho que presumieron a través de sus redes sociales.

En sus publicaciones, el actor de Amarte es mi pecado y La sombra del pasado se mostró más enamorado que nunca de su joven pareja, puesto según sus declaraciones, la propia Aparicio habría sido la persona que planeó el viaje y, sin avisarle, le dijo que se dieran una escapada, esto con la finalidad de celebrar el cumpleaños Ayala; pero luego de esa rica huida de seis días, el famoso regresó a México con las pilas recargadas.

Y no solo eso, ni bien volvió al país, Ayala fue abordado por la prensa, quienes lo cuestionaron sobre la postura que tenía acerca de la polémica de Aventurera: El Musical, puesta en escena que producida por Juan Osorio que, durante su primer fin de semana, fue bombardeada por la crítica debido a que su protagonista Irina Baeva, no parecía dar el ancho en las cuestiones artísticas que una obra de esta categoría exige.

Como es bien sabido, Alexis Ayala llegó a aparecer en Aventurera en el año 2017, por lo que es alguien que conoce la puesta en escena a fondo. Debido a ello, el actor envió sus mejores vibras a la obra de teatro, resaltando que todos merecen ser respetados, así como también aseguró que la gente merece tener diversas oportunidades para hacer las cosas de la mejor manera posible, refiriéndose a Irina Baeva.

“Estábamos viendo cosas de lo de Juan y decíamos: ‘Qué no le vaya mal a nadie. Todo el mundo se merece el respeto y todos como seres humanos nos merecemos una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta oportunidad más en la vida nos la tenemos que dar nosotros mismos y la gente también nos la tiene que dar.”

Alexis Ayala sale en defensa de Aventurera

Si bien, la opinión del actor resultó ser positiva, la realidad es que la gente que comentó en redes sociales con respecto a que Irina Baeva no sería despedida de la obra de teatro no está tan de acuerdo con la postura de Ayala, puesto consideran que la actriz de origen ruso no estaría hecha para el papel de ‘Elena Terejo’, debido a que no tiene soltura al bailar, así como tampoco tiene una voz potente o actúa bien.

