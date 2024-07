Con triste relato, actor de TV Azteca confirma que padece duros trastornos desde la infancia

Ciudad de México.- Es frecuente que, cuando una persona decide incursionar en el mundo de la farándula, debe prestar especial atención en su apariencia física, ya que, entre más atractivos sean a la vista, mejores oportunidades tienen en esta compleja industria. Dicha situación ha derivado en graves problemas físicos y emocionales para los famosos, quienes en algunas ocasiones han llegado a hablar de ello abiertamente.

Un ejemplo de ello es el que vivió el actor de producciones como Lo que callamos las mujeres, A cada quien su santo, La vida es una canción y Lo que la gente cuenta: Alberto Reyes, mismo que en días recientes acudió a brindar una entrevista al show Terapia Podcast, conducido por Ramón Montes de Oca, donde contó que, desde antes de ingresar al mundo de la actuación, él ya padecía problemas con su apariencia física.

Según las declaraciones del famoso, desde que era pequeño, es decir a los 8 años, tenía problemas de sobrepeso, por lo que le impusieron una dieta, esto continuó a sus 15 años, cuando fue enviado con una nutrióloga, pero tenía problemas para bajar de peso, esto pese a que procuraba ser disciplinado con su alimentación. Las cosas empeoraron tiempo después, cuando fue con un médico que lo calificó como alguien “gordísimo”.

Alberto Reyes revela que sufre trastornos alimenticios desde pequeño

Créditos: Internet

Dicha frase le afectó notablemente, por lo que decidió extremar aún más su alimentación, desayunando únicamente un vaso de agua caliente con limón, comiendo solo verduras y evitando la cena. La vida siguió su curso, pero en el periodo de la pandemia por Covid-19 Alberto (al igual que muchas personas en el mundo) subió de peso por el aislamiento, motivo por el que decidió ponerse en régimen de nueva cuenta para bajar esos kilitos demás.

Reyes contó que logró bajar 15 kilos, los cuales logró prácticamente en cuanto salió de su casa, puesto comenzó a experimentar atracones debido a la abstinencia de ciertos alimentos, cosa que es muy común en las personas que se someten a dietas estrictas. La entrevista concluye con una reflexión del propio Alberto, en la que reconoce que tiene baja autoestima y que se siente mal cada vez que está cerca de una persona delgada.

“No me gusta (ganar peso) me siento con la autoestima baja, no siento que merezca las cosas. Me siento poco, me siento mal. Siento como que no valgo, como que me pongo junto a un flanco y me siento menos.”