Hermana de Gala Montes defiende a la actriz de Televisa y exhibe los abusos de su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Beba Montes, que es hermana de la reconocida estrella de TV, Gala Montes, acaba de emplear sus redes sociales para dejar en claro quién es la víctima en la polémica de su familia, defendiendo con fiereza a la famosa actriz de Televisa, asegurando que su madre, Crista Montes, solo quiere "chin...", exhibiendo los abusos de poder por los que años tuvo que pasar su hermana y ella.

Beba, la hermana de la reconocida actriz de melodramas como La Mexicana y El Güero, brindó sus primeras declaraciones después de que estallara la controversia que se vive en su familia, luego de que la joven actriz denunció que su madre recurrió a una revista para hacerla quedar mal públicamente, debido a que la dejó en la calle después de acabar con su contrato como mánager a pesar de haber laborado juntas durante 18 años.

Debido a que Crista Montes, madre de ambas, no se quedó callada y publicó un video en Instagram, que después eliminó de su cuenta, donde manifestó haber sido golpeada por sus dos hijas, quienes al parecer se pusieron de acuerdo para distanciarse de ella, es Beba la que decidió realizar un enlace en vivo para explicar a detalle su postura ante esta delicada situación: "Pues esto ya se salió de control, bastante, para alguien que solamente quería darle publicidad a un negocio, tocando un tema que no tenía nada que ver con el negocio".

Claramente si ella hubiera vendido la nota como Crista Montes abre una cafetería, nadie lo hubiera pelado. Tuvo que a hue... meter a mi hermana para poder jalar la publicidad, que obviamente no estaba buscando, todos sabemos que por ahí no iba, era por chin..., es todo por ching..., porque no hay otra palabra, no existe otra palabra para esto", añadió.

Gala con Beba y Crista. Internet

De la misma manera, Beba expresó su descontento por la manera en que Crista se ayudó del nombre de la actriz de Vivir de Amor para obtener recursos económicos y promocionar su nuevo emprendimiento, traicionando a su hija en vez de protegerla de esta clase de cosas: "Porque alguien me dijo 'no güey, que es que no dijo nada malo de ustedes', no güey, no es lo que dijo, que sí dijo cosas malas, pero bueno, ese no es el punto, el punto es lo que hizo, la acción de tomar el teléfono, hablarle a los de TV Notas y decirles 'oigan les vendo la nota de esto', porque la nota fue amarillista, si hubiera sido sobre tu pu.. cafetería, otro tema hubiera sido, pero como a nadie le interesa tu cafetería tuviste que usar a mi hermana para que alguien te volteara a ver, ¡qué lástima!".

Y debido a que Crista Montes amenazó con recurrir a las autoridades para denunciar el actuar de la exparticipante de La Isla: Desafío Grecia y Turquía, Beba replicó: "Y luego aparte, ¿legal?, o sea, ¿lo quieres hacer legal?, Are you fuck*ng kidding me? (¿Estás bromeando?), o sea, como tu dijiste, ¿quieres ver por quién se inclina el juez?, güey, seguramente por la niña a la que explotaste durante 18 años y no le has dado cuentas, porque güey sales perdiendo".

Por último, la hermana de la estrella de las telenovelas aseguró que todo este problema familiar surgió desde hace mucho tiempo, pero la que nunca supo brindar cuentas claras por su labor como representante fue su madre: "O sea neta de verdad se te explicó durante meses, Gala te lo estuvo explique y explique, te pidió cuentas, y como te pusiste en tu plan te dijo 'entonces hagamos cuentas desde que tengo seis años hasta ahorita, vemos cuánto te pago y vemos cuánto me quedo yo', y sales perdiendo, mira ya mejor…", expresó poniéndose el dedo para taparse la boca.

Fuente: Tribuna del Yaqui