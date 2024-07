¿Imelda Tuñón tiene problemas con el alcohol? Maribel Guardia habla de entrevista 'ebria'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Maribel Guardia, recientemente fue cuestionada sobre las polémicas de su nuera, la joven actriz, Imelda Tuñón, como si es vedad que brindó una entrevista supuestamente ebria, y si es que ya está rehaciendo su vida amorosa con alguien, ¿acaso sí hay problemas con el alcohol y entre ellas?... Imelda desde sus 15 años fue pareja del difunto hijo de Guardia, Julián Figueroa, por lo que siempre la ha visto como una hija más.

A un año de enfrentar el momento más doloroso de su vida al perder al amor de su vida, el actor de Mi Camina es Amarte, Imelda está tomando mucha notoriedad públicamente por escándalos, ya que primero se dijo que ya olvidaría al padre de su hijo y exhibieron video al lado de misterioso hombre al que presuntamente besaría. Pero eso no es todo, pues poco después se dijo que en la entrevista que brindó en su paso por la alfombra roja de Disney On Ice, estaba supuestamente alcoholizada.

Aunque la participante de La Academia VLA ya ha aclarado ambos temas, en el evento más reciente en el que se captó a Guardia, la prensa no tardó en cuestionarle simultáneamente sobre su supuesto problema con la bebida y la nueva pareja, a lo que Maribel prefirió mantenerse en silencio sobre los chismes de que habría asistido a un evento público y realizar una entrevista bajo los efectos del alcohol, evitando a toda costa la pregunta.

Maribel e Imelda

En cuanto al tema de su presunta nueva relación y que se besó con otro hombre, la actriz de Corona de Lágrimas declaró que ella no tiene nada más que decir que es algo que iba a pasar, que es una mujer joven y guapa que es libre de buscar una vez más el amor, y ella respeta su intimidad: "Bueno, lo de besándose, tendrá que besar muchos sapos, ella es una chica muy joven, tiene que vivir su vida, obviamente yo no platico esas cosas con ella, es su intimidad y yo no tengo porque meterme".

Maribel recalcó que era evidente que siempre se va a preocupar por ella y claro que le interesa que encuentre un buen hombre por el hecho de que la persona que Imelda elija para compartir su vida, también estará en la de su nieto, José Julián Figueroa, así que desea que no se vaya con el primero y tenga buen ojo: "Obvio me preocupo por el niño, porque el día que decida compartir su vida, obvio eso incluye también a mi nieto, pero ojalá que pueda elegir a la mejor persona, que sea un hombre bueno, pero pues ahora le toca vivir".

Finalmente la actriz de Muchacha Italiana Viene a Casarse, recalcó que ella no es una "suegra bruja" y que nunca va a juzgar las decisiones de su nuera, sino que siempre la va a apoyar en lo que sea, que pese a que sí es difícil para ella verla con alguien más por Julián, entiende que ya su hijo no está y la joven actriz está en todo su derecho de tener pareja, pero le aconseja que se dé el tiempo de elegir a ese hombre y no apresuré las cosas.

Fuente: Tribuna del Yaqui