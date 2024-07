Luto en la farándula: Actriz de Televisa pierde a su exesposo y da triste mensaje en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien tiene más de cuatro décadas trabajando en Televisa, dio una entrevista a reporteros del programa Venga la Alegría, donde recordó a su difunto exesposo y no pudo evitar conmoverse al hablar de él. Esta famosa artista ha sufrido fuertes pérdidas en los últimos años, pues aunado a la muerte de su exmarido, en 2023 se vistió de luto porque también falleció su único hijo.

Se trata de la querida Maribel Guardia, quien recordó a Joan Sebastian, padre de su hijo Julián, debido a que este próximo sábado 13 de julio se conmemoran 9 años de su muerte. "Joan es inolvidable, Joan queda para siempre porque es parte de la cultura de México, musical, y la gente lo ama y lo van a amar por generaciones", expresó la intérprete originaria de Costa Rica.

En ese sentido, además dijo que pese a todo lo que vivió con Sebastian, incluyendo infidelidades, ella lo recuerda con respeto y admiración: "Yo siempre lo voy a recordar con un gran cariño, era un gran ser humano, además de que lo llegué a querer como hombre, lo quise como mejor amigo y lo admiré como persona". Además, Maribel confesó si cree que Joan es el mejor cantautor de México: "No, hay muchos grandes, pero es uno de los grandes".

Maribel Guardia con su hijo Julián y Joan Sebastian

Cambiando de tema, la intérprete de las novelas Una familia con suerte, Corona de lágrimas y Te doy la vida confesó que no está tan contenta con el debut de su nieto José Julián en el teatro, a través de la obra La Rueda de la Fortuna. Luego de que el niño se dijo "emocionado y no nervioso" tras su primera actuación, Maribel declaró que ella no estaba enterada de que el hijo de Julián debutaría artísticamente.

Yo ni sabía, para mí fue toda una sorpresa, más que lo vi ensayando el otro día con la mamá en el carro, y él le iba diciendo ‘no mamá, va primero esto que esto, ya se sabía todos los diálogos de la mamá", contó.

No obstante, la presentadora y actriz manifestó que pese a lo contento que estaría su fallecido hijo, considera que no estaría del todo de acuerdo con que el pequeño ya esté trabajando. "Yo creo que sí lo hubiera disfrutado, aunque no creo que le gustaría que sea actor de chiquito, pero obviamente, ¿quién no lo va a disfrutar?, más las personas que lo amamos, y en cuanto nació al escenario ya estaba derretida de amor, pero sé que mi hijo donde quiera que esté (lo está viendo)", expresó.

Asimismo, Guardia confesó que ha sido afortunada, pues a pesar de que Julián ya cumplió más de un año de fallecido, sigue teniendo señales de la presencia de su único descendiente. "Sí he tenido experiencias muy lindas con mi hijo, grandes regalos. Él está muy bien, él está maravilloso, Dios me ha dado ese regalo de verlo a través de La Virgen de Guadalupe que he tenido estas visiones hermosas, rezando el rosario, ver a mi hijo lleno de luz, oler rosas, regalos hermosos", explicó.

