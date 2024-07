Madre de Gala Montes tiene intensa pelea con integrante de 'Hoy' tras llamarla "interesada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Crista Montes, de nueva cuenta está dando mucho de que hablar, dado a que a través de sus redes sociales ha tenido una intensa pelea de dimes y diretes en contra de la presentadora del programa Hoy y grafóloga experta, Maryfer Centeno, después de que esta la llamara "interesada", al haber analizado su tan polémico caso con su propia hija, la actriz Gala Montes.

Sin duda el tema de hoy es la polémica que invade la vida de la reconocida actriz de La Mexicana y El Güero y su madre, después de que la señora en TV Notas la acusara de dejarla abandonada y sin un solo peso, que fue golpeada por ella y su hermana, entre muchas otras cosas, mientras que la estrella de Televisa, dio respuestas más desgarradoras, llorando a mares de la desesperación, asegurando que fue su progenitora la causante de su ansiedad, depresión y que se quisiera matar.

Ante esta pelea, la grafóloga y experta en lenguaje corporal, decidió realizar un análisis de los videos que madre e hija han compartido a través de sus respectivas cuentas de Instagram al hablar de su vida juntas y hacerse severas acusaciones unas a otras, afirmando que la madre lo hace con gusto y disfruta del show que generó: "Nota cómo está totalmente enojada, no demuestra dolor o preocupación por su hija. Es retadora y está disfrutando lo que está diciendo; alcanzo a ver cómo la pupila se dilata del placer que le da contar esto; cualquiera pensaría que está triste, pero no".

De igual forma, la exparticipante de Las Estrellas Bailas En Hoy, declaró que este momento es una parte muy crucial en la vida de ambas, en la que sin duda se va a decidir un camino, en el que es seguro que en caso de no irse por la vía legal sería un desastre para la madre: "Lo que estamos viendo es un parteaguas importantísimo, creo que es el inicio de una historia. Y si su mamá en este momento no entra en razón, se le puede voltear desde el punto de vista legal".

Tras esto, la madre de la exparticipante de La Isla: Desafío En Grecia y Turquía, salió a decir que Centeno solamente salió a hablar mal de ella por un interés económico, ya que supuestamente Gala le habría pagado para que solo diera rasgos negativos de su persona en vez de la verdad: "Seguramente porque Gala le dijo que diera mis rasgos y nada más se basó en los rasgos negativos míos. Atrás de todo esto hay intereses. Todo esto está detrás de los billetes, no es profesional".

Seguramente Maryfer Centeno los dio porque cada vez que va Gala a su programa le da publicidad gratis, no le cobra, y a Maryfer Centeno le conviene; está peleada con Adela Micha", declaró Crista.

Por su parte, Centeno no se quiso quedar callada y salió a defenderse, señalando que aunque no tiene hijos, sino una maravillosa relación con su madre y jamás tuvo la presión sobre sus hombros de ser el sustento de toda su familia, asegurando que el atacarla es solo tratar desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es la actriz de Vivir de Amor: "La protagonista es Gala Montes, no yo. Me parece que es un intento por distraer la atención, que además es gravísimo. No no tengo hijos biológicos, pero sí soy hija y tuve una mamá excepcional que en su vida pensó en ponerme a trabajar".

Finalmente, declaró que es evidente el enojo de Crista, pero que ella solamente hace su trabajo y que el tomar esta polémica fue porque ella fue la primera en ponerla en el centro del ojo público, aconsejándole que si quiere llevarlo de manera discreta no hablar más de ello: "Decir que la señora está enojada, como lo comenté por la mañana, pues es una obviedad. Estoy hablando porque es un tema que es tendencia, porque la señora habló primero en una revista pero dice que no lo quiere hacer público. Es muy importante que cuando tú no quieres hacer algo público, no acudas a una revista; es ilógico".

Fuente: Tribuna del Yaqui