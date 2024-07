Mayela Laguna expone amenaza de hijo de Silvia Pinal y teme por su vida: "Guarra pelada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica Mayela Laguna, recientemente ha empleado sus redes sociales para compartir un mensaje en el que su expareja, Luis Enrique Guzmán, la ha llamado "guarra pelada", en el que además exhibe las amenazas que le hace el hijo de la querida primera actriz, Silvia Pinal, por lo que ha asegurado que teme por su vida y lo culpa a él si le llega a pasar algo a ella o cualquiera de sus familiares.

Desde hace casi un año que el único varón de Pinal al lado de Enrique Guzmán, se enzarzó en una batalla legal contra su expareja, pues aseguró que una prueba de ADN comprobó que no sería el verdadero padre del pequeño Apolo Guzmán Laguna. Desde ese momento, Mayela ha expresado que vive con un terror que le cala hasta los huesos, principalmente por el padre de su ex, que ha señalado de violento y hasta de haber tocado indebidamente a su hija, como a Frida Sofía.

Y ahora, este viernes 12 de julio, tras revelar que llevaba ventaja en su batalla legal, a través de su cuenta de Instagram compartió que el hermano de Alejandra Guzmán le envió un mensaje en el que la llama "sin talento" y que es "una guarra pelada", y la acusa de molestarlo por las cuentas de la red social de sus hermanos, por lo que la amenaza y le dice que se va a "cag.. más" si ella sigue enviándole mensajes a su DM.

Mayela culpa a Luis Enrique si le pasa algo. Internet

Según Mayela, esto le causa una gran molestia, pues ella no le ha enviado ninguna amenaza mediante las cuentas de sus hermanos, asegurando que ninguno de ellos se prestaría a hacer esa clase de cosas y prefieren actuar de frente, no como él: "Nunca me prestarían su cuenta para amenazar al sr y menos ellos lo harían, como estos mensajes donde el claramente sí me amenaza tengo miles de ellos miles en mi whatss siempre amenazándome con las peores groserías y demás... nunca lo he dicho porque estoy segura que diría que él no me mando nada que estoy loca y bla bla pero este si esta más que claro que si es él".

Ante este hecho, quiso dejar en claro que si le llega a pasar algo malo a ella, a su hijo o cualquiera de sus hermanos, culpaba directamente al hermano menor de Sylvia Pasquel, asegurando que ella ya está cansada de llevar sobre sus hombros la culpa de algo que es inocente: "Cualquier cosa que me pase a mi o a mi hijo o a mis hermanos hago responsable al sr Luis Enrique Guzmán Pinal.. si realmente es cierto lo que dice alguien invento una cuenta falsa de alguno de mis hermanos y no entiendo bien si es para fregarlo a él o a mi".

Una vez más yo digo la verdad y ya estoy harta de que me difamen y que a este señor que todo lo que le dicen de mí que no es cierto cree... y si sr Luis enrique guzmán Pinal no tengo ningún talento, pero tengo la fuerza de sacar adelante sola a su hijo y seguir de pie después de lo que usted se atrevió hacerle a nuestro hijo... nos vemos muy pronto sr por fin se hará justicia y se sabrá la verdad", concluyó.

Mayela exhibe amenaza de Luis Enrique. Instagram @mayela_laguna

Fuente: Tribuna del Yaqui