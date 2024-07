"Me voy a morir": Ingrid Coronado abandonó la TV y en 'Sale el Sol' revela la triste razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora, Ingrid Coronado, una vez más abre su corazón en vivo de Sale el Sol para hablar de los momentos más complicados de su vida, como la ocasión en el que abandonó la TV, revelando por primera vez la triste razón que la orilló a esta situación. Hace una década vivió el terrible acoso de internautas en el que criticaban cada paso, a tal grado que ella pensó en que iba a morir de dolor si tenía que soportar más comentarios negativos.

Entre la década de los 80's y de los 90's, Coronado saltó a la fama de la mano del grupo Garibaldi, en donde demostró su talento al bailar y cantar, tras lo que poco después dio un giro de 360 grados a su carrera, comenzando en la conducción, que desde el primer momento destacó que amaba con locura. En el 2014, lamentablemente anunció su retiro de la televisión y dijo que se dedicaría a sus tres hijos, en medio del escándalo por su separación de Fernando del Solar.

En ese momento, la expresentadora de Venga la Alegría solo se mantuvo firme en que todo lo hacía por el bienestar de sus pequeños, ahora, en una entrevista para el matutino de Imagen TV, declaró que fue por todo el hate que estaba recibiendo en redes sociales: "Es horrible, es fuertísimo, además es que te ataquen por un crimen que no cometiste, porque yo sé quién soy, pero no es justo que me ataquen por algo que no hice ni haría, porque además me atacaron por algo que me hicieron a mi".

Leyenda

Tras este hecho, señaló que ella siempre ha luchado por ser mejor, pero solo por rumores todo lo que construyó se estaba "cayendo a pedazos", lo cual fue completamente doloroso pues su trabajo era sagrado y lo cuidaba enormemente, señalando que lo que le hicieron es como ir a un restaurante y decir que la comida de la chef envenena a los clientes: "Es fuerte darte cuenta que se está cayendo algo que hiciste con tanto amor y con tanto sacrificio por algo que no era cierto".

Tras esto, la expresentadora de TV Azteca, declaró que aunque en verdad trató de ser fuerte y que nada le afectara realmente, aseguró que al final no pudo más, que era demasiado para ella y sentía que iba a morirse si pasaba un segundo más ante las cámaras y por eso prefirió su salud mental: "Ya no aguantaba el estar en la posición en la que me atacaban todo el tiempo, de eso no hay cuerpo que aguante. Llegó un momento en que dije 'si sigo haciendo esto, me voy a morir', ya no puedo seguir una guerra donde te están masacrando".

Finalmente, señaló que aunque no es un golpe físico, en realidad sí es algo que te rompe el corazón y es sumamente doloroso, y que ahora se siente como construir todo nuevamente pero de una manera más difícil que empezar desde cero, ya que con esta situación es comenzar con números negativos, confesando que "he estado llorando en el fango, llorando a mares y he tenido momentos terribles".

Fuente: Tribuna del Yaqui