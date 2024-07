¿Se acabó el amor? Erik Rubín manda frío mensaje a Andrea Legarreta por su cumpleaños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya casi se cumplen 2 años desde que Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron poner fin a su relación sentimental luego de haber estado casados durante más de dos décadas. Aunque los artistas habían llevado una convivencia bastante buena y amorosa, un mensaje que hizo el cantante podría delatar que entre ellos ya hay distancia de por medio y que cada quién habría tomado su camino.

Este viernes 12 de abril la actriz y conductora se encuentra festejando su cumpleaños números 53 y por supuesto que no ha parado de recibir felicitaciones, entre ellas llamó mucho la atención que su exmarido se pronunciara públicamente sobre el festejo. El exintegrante de Timbiriche empleó sus historias de Instagram para publicar una imagen donde aparece junto a ella con el siguiente recado:

Muchas felicidades mami, que sea un año memorable", expresó junto con algunos emoticones de besos.

Erik Rubín felicita a Andrea Legarreta por su cumpleaños

De momento, continúa siendo una incógnita si la conductora del programa Hoy y el músico han decidido darse una nueva oportunidad en el amor o si bien, permanecen separados como desde el año 2022. No obstante, hay que recordar que semanas atrás su hija Mía Rubín ventiló que Erik por fin había dejado la casa para mudarse a vivir solo, aunque aseguró que el cantante todos los días iba a su casa a trabajar y a comer.

Los fines de semana la pasamos juntos, nos vamos de viaje los cuatro. No ha cambiado nada nuestra relación como familia", declaró a De Primera Mano semanas atrás.

Mía Rubín felicita a su madre

Por otra parte Mía, la primogénita de Legarreta y Rubín, colocó un emotivo mensaje en la misma red social con el fin de felicitar a su famosa madre: "Hoy celebro tu vida reina mía. Agradezco poder compartir mi vida a tu lado, que tengo a una mamá excepcional que siempre caminará conmigo por el camino de la vida. Eres la mujer más increíble que he conocido: como mamá, como hija, como hermana, como esposa, como amiga, como compañera de trabajo…".

La intérprete de temas como La Mala acompañó este emotivo mensaje con una serie de fotos en las que muestra la excelente relación que tiene con Andrea, por lo que agregó: "Eres luz mamita. Hoy celebro estos 53 años con alegría, y con el deseo de tenerte mil años más. TE AMO". Cabe resaltar que quien no se ha pronunciado públicamente al cumpleaños de Legarreta es su hija menor Nina Rubín, pero es que la misma adolescente ha declarado que no le gusta la dinámica en redes sociales y por ello casi no las usa.

Mía Rubín manda emotivo mensaje a Andrea

