¿Se enojó? Desde 'Ventaneando', Verónica Castro reacciona a nueva novia de Cristian Castro

Ciudad de México.- En los últimos meses el cantante Cristian Castro ha dado mucho de qué hablar debido a cuestiones personales y es que en un lapso muy corto de tiempo ha tenido varias relaciones sentimentales. De hecho, apenas hace unos días el hijo del fallecido Manuel 'Loco' Valdés confesó que ya había iniciado un nuevo noviazgo, y para variar, admitió que su pareja nuevamente es argentina.

Recientemente la actriz Verónica Castro reapareció ante las cámaras del programa Ventaneando y tras haber revelado que no tenía contacto ni sabía dónde se encontraba su hijo Cristian, ahora resaltó que ya sabe de su paradero. La también conductora se dijo feliz de saber que su heredero está estrenando romance, a pesar de que es la tercera chica con la que anuncia una relación amorosa en los últimos seis meses.

(Está )En Argentina, obviamente, ¿dónde quieres encontrarlo?, cuando quieras buscar a Cristian vas a Argentina y ahí lo encuentras, y quieres preguntar ¿qué novia hay?, es argentina también, ahí la encuentras", expresó con una sonrisa Vero.

Cristian Castro está estrenando su tercera novia en pocos meses

Sobre cómo se enteró de la nueva pareja del intérprete de Azul, la protagonista de telenovelas de Televisa aclaró que fue a través de la prensa y no porque su hijo se lo haya comunicado: "Ya chequé en Ventaneando, el día de hoy lo chequé, ahí me enteré de que tiene una novia que se llama Agostina, le mandamos un saludo también a Agostina". Y a pesar de las críticas que Cristian ha recibido por su vida sentimental, Verónica expresó:

Muy agradecida con la vida también porque me dio pues a mis [dos] hijos porque son realmente amorosos, que no son muchachos malos, ni problemáticos, solamente uno que me salió muy coquetón".

En este sentido, la hermana del productor José Alberto Castro recalcó: "La vida es una, y si no la vives ahorita, y si no la vives bien y no te diviertes, y no la pasas bien, es lo que les digo a mis hijos: ‘lo único que les pido es que sean felices, que estén contentos, que disfruten, que no les importe lo que digan y lo que piensen, porque de todas maneras nunca le vas a dar gusto a todo el mundo’, entonces hay que ser felices, también ustedes, tratemos todos de ser felices".

Por otra parte, Vero aprovechó el momento para enviarle un cariñoso mensaje a su colega Aracely Arámbula, quien en el próximo mes de agosto estrenará la obra de teatro Perfume de Gardenia. "Yo la tengo que ir a ver, por supuesto, “La Chule” tan guapa que está, la vi y cuerpazo, cantando, está divina, 'La Chule' es 'La Chule', declaró. Finalmente, Verónica Castro se dijo agradecida y sin algún pendiente profesional luego de varios años de ausencia del medio artístico.

Nada, solamente darle las gracias por todo el amor, el apoyo, tanto a productores, como a mis compañeros, como a la prensa hablada, escrita, siempre tuve un apoyo incondicional de todos y ya no me queda nada más que dar gracias y gracias a Dios y a la vida que me dio y me sigue dando tanto", comentó.

Fuente: Tribuna