Tunden a Sofía Castro por "operada" y responde a haters; conductor de 'VLA' le dice "fresona"

Ciudad de México.- La joven actriz Sofía Castro continúa defendiendo su postura sobre parar las críticas hacia los cuerpos ajenos y en una reciente entrevista volvió a enviarle un certero mensaje a todos sus detractores. Sin embargo, los internautas se le volvieron a ir encima a la hija de Angélica Rivera luego de escuchar sus palabras y hasta un conductor del programa Venga la Alegría la tachó de "fresona".

Durante su paso por la alfombra de los Premios MTV Miaw 2024, la actriz de 27 años lamentó ser el objeto del hate de las personas y aseguró que toda su vida ha sufrido de problemas de autoestima por esta situación. "Hay que parar con el ‘body shaming’ porque es algo que no está bien, es algo que más bien no tiene que existir, porque nadie tiene por qué juzgar el cuerpo ajeno, ni sabe la historia de las demás personas. Era algo que a mí ya me tenía como muy cansada desde los 14 años que abrí Twitter, literal", expresó la joven.

Ante las cámaras de VLA, la hija de 'La Gaviota' no ocultó su incomodidad cuando un reportero la cuestionó sobre la parte de su figura que más ha sido juzgada en Internet. "No quiero, o sea ese no es el punto, el punto no es qué de mi cuerpo criticaban, era el que no hay que criticar a nadie del cuerpo en general", manifestó. Posteriormente, la también descendiente del productor José Alberto 'El Güero' Castro expuso:

Y que fuerte que tuvimos que llegar a generar esta conciencia, después de que hubo tantas cosas, tantos traumas y tantos dolores a las personas, y tantos problemas alimenticios también, por el tema del ‘body shaming’.

Asimismo, la integrante de la familia Castro confirmó que aún no llega al altar con Pablo Bernot, con quien se comprometió a finales de octubre del año pasado, pero ya está celebrando sus primeras despedidas de soltera: "Fue una despedida que me hizo la mejor amiga de mi mamá, es como una segunda mamá para mí, y nos festejó a Pablo y a mí, nos hizo una despedida de solteros con nuestros amigos y la verdad es que la pasamos muy bien", aclaró al respecto.

Tras escuchar las declaraciones de Sofía, el conductor y periodista Ricardo Casares criticó la forma de hablar de la joven, aunque apoyó su iniciativa: "Fresona fresona, pero tiene razón... recordemos que si estaba narizona, que si estaba gorda, que si estaba flaca, que si no estaba bonita como la mamá... estaban lastimando, insultando", expresó el presentador de VLA.

Asimismo, las redes sociales del matutino de TV Azteca se llenaron de comentarios en contra de Sofía, pues los televidentes volvieron a asegurar que está muy cambiada.

Se hizo la bichectomía y se operó la cara".

Se operó otra vez".

Tan jovencita y con cirugías ya".

Destrozan a Sofía Castro tras pedir alto a las críticas

Fuente: Tribuna