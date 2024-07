Viralizan VIDEO de exparticipante de 'La Isla' al decir que le dan "asco" los "negr..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Teo, que es mayormente conocido por su canal de Pepe y Teo, está en medio de la polémica la viralización de un video, en el que se le puede ver que da unas opiniones clasificadas de racistas, debido a que el exparticipante de La Isla: Desafío en Turquía, al hablar sobre un material audiovisual junto a su amigo Pepe, y dice que le dan "asco" los "negr...", indignando a miles.

Hoy en día, uno de los más reconocidos influencers y promotores de la Comunidad LGBT son sin duda Ricardo Peralta, que es conocido como Pepe, y César Doroteo, que es Teo, gracias al contenido que suben a su canal de YouTube, en el que se muestran sin filtros al jugar divertidas dinámicas y también cuentas anécdotas divertidas a lo largo de su vida, en las que tratan de darle mucha visualización a su lucha personal y de todos los pertenecientes a dicha comunidad.

Pero ahora, esta lucha de los jóvenes se ha visto empañada, debido a que a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha comenzado a viralizar un video, que es bastante antiguo, en el que se puede ver a Teo, que en los últimos meses tuvo gran presencia mediática por su participación en el reality show, haciendo unos comentarios bastante racistas que despertaron la irá de miles de internautas que lo destrozaron sin piedad.

Pepe y Teo. Internet

En el material audiovisual se puede ver al exparticipante de TV Azteca mientras que al hablar con Pepe, que está próximo a entrar a La Casa de los Famosos México, señala que existe un video al que a él sí le da un poco de "asquito" por el hecho de que en este salen personas de color, señalando que en un gusto muy personal a él no le gustan las personas que son "negr...", causando que ahora sea criticado por estos comentarios.

Ante este hecho, los internautas se mostraron más que molestos, muy decepcionados de que el influencer se exprese así de las personas y tenga esta clase de prejuicios, por lo que no dudaron en comentar una serie de ataques en su contra y señalaron que no exija lo que él no da: "Pues después que el Pepe no se queje cuando de asquito a los demás", "Pensar que eran mis favoritos, pero afortunadamente, reaccione a tiempo", "Esta gente sin cerebro" y "Como ella es blanca".

Fuente: Tribuna del Yaqui