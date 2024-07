Adiós Televisa: Tras acabar en la cárcel, exconductor de 'Hoy' vuelve a 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico presentador y actor, quien comenzó su carrera en la televisión con Televisa y que estuvo preso años atrás, causó gran sorpresa debido a que la mañana de este sábado 13 de julio apareció en el programa de la competencia, Venga la Alegría: Fin de Semana. Este famoso ha formado parte del programa matutino Hoy, así como de varios realitys de TV Azteca.

Se trata del controversial Carlos Enrique Trejo Ávila, mejor conocido en el medio artístico como Carlos Trejo, quien es considerado como el cazafantasmas más famoso de México. Consiguió gran fama cuando lanzó su libro Cañitas, donde narraba los sucesos paranormales que supuestamente vivió en la casa embrujada. Además creó una película con este escrito pero fue todo un fracaso en taquilla y la crítica lo destrozo.

Pese a ello, años atrás tuvo la oportunidad de unirse a Hoy conduciendo su propia sección donde abordaba temas paranormales junto a Andrea Legarreta, Natalia Téllez, Raúl 'El Negro' Araiza y 'El Burro' Van Rankin. Algunos escándalos que ha enfrentado Carlos son las acusaciones de sus exparejas, quienes lo tachan de violento, y además llegó a estar preso en el Reclusorio Oriente en el año 2008 por un serio delito.

En el año 2023, Trejo firmó su primer contrato con la televisora del Ajusco siendo parte de los participantes de la nueva temporada del reality La Isla: Desafío en Turquía. Tras haber estado de fuera del aire durante varios meses, durante la mañana de hoy sábado 13 de julio el famoso cazafantasmas regresó al Canal Azteca Uno ya que lo invitaron a participar en el matutino Venga la Alegría: Fin de Semana.

Aunque se creía que Carlos solo había acudido al programa para ser parte de una sección sobre eventos paranormales, la producción le dio la sorpresa de que hicieron un enlace en vivo con su enemigo público, el actor Alfredo Adame. Al ver a su rival en pantalla, Trejo se echó a reír pero a Adame no le gustó para nada la sorpresa y les colgó: "Yo en ningún momento pedí hablar con este tipo y no me gustan esas trampas, a mí me hablaron para otra cosa y yo con gusto accedí".

Después de ver la acción de Adame, Trejo usó las cámaras de VLA para enviarle un mensaje al polémico conductor para invitarlo a una nueva pelea: "Yo ofrezco el reto aquí en TV Azteca, que el señor y yo sea en un round deportivo de MMA, que pongan un ring en una plaza pública y entra el señor y entro yo", declaró el cazafantasmas.

